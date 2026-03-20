Там их уничтожают десятками каждый день, но это не останавливает россиян. Как рассказал 24 Каналу офицер 12 бригады "Азов" НГУ "Культура" для этого есть несколько объяснений.

Как начали действовать оккупанты на фронте?

Прежде всего стоит упомянуть о таком важном аспекте как организация нашей обороны, то есть минирование территории, еще некоторые аспекты, которые не оставляют противнику возможности продвигаться отдельными маршрутами.

К тому же не все дороги подсохли, продвижение некоторыми полями, посадками до сих пор затруднено. Но кроме этого важным элементом является то, что враг на самом деле не очень заботится о своем личном составе. Это мы наблюдаем на протяжении всей войны.

Они могут идти одними и теми же маршрутами, не меняя их. Это не всегда так, и нельзя сказать, что враг непутевый и не делает выводов, но именно с точки зрения сохранения жизни личного состава, он об этом не очень заботится,

– подчеркнул офицер.

У врага достаточно большой ресурс, практически неограниченный, поэтому у него нет оперативной способности заниматься этим вопросом. Итак, командование просто посылает бойцов на штурм, пытаются брать количеством.

"Если не дошла одна группа, то дойдет следующая. Если нет, то еще одна попытается просочиться из-за тумана или плохой погоды. Россияне делают ставку на массовость и постоянный поток пехоты", – подытожил офицер 12 бригады "Азов"

