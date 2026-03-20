Там їх знищують десятками кожного дня, але це не зупиняє росіян. Як розповів 24 Каналу офіцер 12 бригади "Азов" НГУ "Культура" для цього є декілька пояснень.

Як почали діяти окупанти на фронті?

Насамперед варто згадати про такий важливий аспект як організація нашої оборони, тобто мінування території, ще деякі аспекти, які не залишають противнику можливості просуватися окремими маршрутами.

До того ж не всі дороги підсохли, просування деякими полями, посадками досі є ускладнена. Але крім цього важливим елементом є те, що ворог насправді не дуже дбає про свій особовий склад. Це ми спостерігаємо протягом всієї війни.

Вони можуть йти одними й тими самими маршрутами, не зміняючи їх. Це не завжди так, і не можна сказати, що ворог недолугий і не робить висновків, але саме з погляду збереження життя особового складу, він про це не дуже дбає,

– наголосив офіцер.

У ворога досить великий ресурс, практично необмежений, тому у нього немає оперативної спроможності займатися цис питанням. Отже, командування просто посилає бійців на штурм, намагаються брати кількістю.

"Якщо не дійшла одна група, то дійде наступна. Якщо ні, то ще одна спробує просочитися через туман або погану погоду. Росіяни роблять ставку на масовість і постійний потік піхоти", – підсумував офіцер 12 бригади "Азов"

Важливо! Бригада "Азов" проводить збір на дрони для того, щоб протидіяти загрозам з неба.

Останні новини з фронту