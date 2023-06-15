ВСУ продвигаются через жестокие бои, россияне сунут на Авдеевку: карта боев за 15 июня

Российские военные за прошедшие сутки сосредотачивали усилия на ведении наступательных действий на четырех направлениях. На остальных направлениях противник ведет оборону.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений.

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Россияне наступали на четырех направлениях

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия возле Ягодного и Берховки. На этом направлении россияне нанесли авиаудары и вели обстрелы из артиллерии.

Карта боев на Бахмутском направлении

противник проводил наступательные действия в направлении Авдеевки, но успеха не имел. Россияне также применили авиаудары и артиллерийские обстрелы.

Карта боев в районе Авдеевки

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Карта боев в Марьинке

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого. Оккупанты нанесли авиаудары и вели обстрелы из артиллерии.

Карта боев на Лиманском направлении

Какая ситуация по другим направлениям

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Вместе с тем, оккупанты ведут обстрелы территорий Юга.

Также россияне наносят авиаудары и осуществляют минометные обстрелы на Шахтерском, Купянском, Северском и Слобожанском направлениях.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

Где продолжаются активные бои

Замминистра обороны Анна Маляр 14 июня информировала, что наши войска двигаются в условиях жесточайших боев. ВСУ наступают на Бахмутском и Запорожском направлениях.

По ее словам, на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка. На Мариупольском направлении сражения продолжаются в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Силы обороны уничтожают оккупантов