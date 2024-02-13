Было ощущение, что иду в какую-то бездну, – Сырский о понимании, что война будет долговременной

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что понимал, что война России против Украины будет долговременной. Генерал подчеркнул, что это осознание произошло еще до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью немецкому каналу ZDF, которое взяли еще до его назначения на пост главнокомандующего ВСУ. Генерал отметил, что чувствовал, будто "идет в какую-то бездну", информирует 24 Канал.

Интересно Доклады Сырского и Баргилевича: Зеленский провел первую Ставку в обновленном составе

Сырский рассказал об осознании долговременности войны

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины отметил, что еще в 2014 году, когда Россия начала открытую агрессию против нашего государства, он осознавал, что боевые действия против армии страны-агрессора могут занимать длительное время.

У меня было такое ощущение, что я еду в какую-то бездну, которая не имеет четких каких-то временных ограничений,

– сказал он.

Генерал отметил, что для нашего государства это большая проблема, и на момент начала агрессии не было понятно, когда это все может закончиться. В то же время Сырский подчеркнул, что ему было четко ясно, что эта война будет долгая и тяжелая.

Генерал рассказал о ситуации на фронте

Главнокомандующий ВСУ отметил, что ситуация на фронте пока остается сложной. В частности, враг наступает на разных направлениях и ведет активные штурмы позиций наших защитников.

Кроме того, Сырский отметил, что наша армия перешла от наступательных к оборонительным операциям. Это нужно для того, чтобы истощить возможности врага и он понес потери.

Генерал также объяснил, что для нашего государства ценность жизни военнослужащих является приоритетной. Поэтому он лучше бы оставил какую-то позицию, но не допустил бы гибели всего личного состава.

Сырский также отметил, что в противовес, для военного командования страны-агрессора жизни их солдат ценности нет. Поэтому у них потери, особенно погибшими, в 7 – 8 раз больше, чем в ВСУ.