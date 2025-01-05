В ВСУ рассказали о тактике россиян на Востоке и как этому противодействуют украинские военные

Российская армия во время своего наступления на Востоке пытается зацепиться за посадки или же городские застройки на любом из направлений. Украинские защитники знают, как противодействовать таким штурмам оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

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Какую тактику используют россияне во время наступления на Востоке

По словам Трегубова, сейчас общая тактика россиян сейчас на ряде направлений, от Купянского до "подчеревья" города Покровск, – это попытка так или иначе зацепиться за посадки или за городскую застройку. Туда оккупанты пытаются просачиваться малыми группами, чтобы потом концентрировать силы и идти дальше.

Надо понимать, что если мы говорим о городских боях, это фактически будут хаотичные боевые действия, где в одном и том же доме могут на одном этаже находиться одни (войска – 24 Канал), на другом другие. И они даже не всегда понимают, где кто,

– объяснил спикер.

Он также отметил, что для противодействия вот такому хаосу украинские военные проводят постоянные выявления и наблюдения совершенно разные. Говорится и о чисто визуальном опознании, а также с помощью дронов и средств радиоэлектронной разведки.

После этого ВСУ уничтожают те группы противника, что пытаются пройти, проникнуть, обойти с помощью коммуникаций подземных или просто пройти по узкой улице, чтобы зайти в тыл наших позиций.