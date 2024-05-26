Уничтожил 2 ракеты и 4 беспилотника из ПЗРК за менее чем год: история военнослужащего Артема

В Воздушном командовании "Юг" рассказали историю военнослужащего Артема. Украинский воин меньше чем за один год уничтожил 2 российские ракеты и 4 ударных беспилотника.

Все вражеские цели Артем смог сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Одну из целей военный смог сбить во время комбинированной атаки Украины ночью 26 мая.

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Военный Артем сбил 6 вражеских целей

В Воздушном командовании "Юг" рассказали, что Артем – воин Херсонской зенитной ракетной бригады, который меньше чем за год уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса две крылатые ракеты ("Калибр" и Х-101) и четыре ударные БПЛА типа "Шахед". Боевые задачи выполняет в составе мобильной огневой группы.

Очередного вражеского беспилотника воин сбил ночью 26 мая 2024 года на Южном направлении. Военный отметил, что результата достиг благодаря собратьям и общей вере в будущую победу над агрессором.

Победный дух всегда с нами. Наша цель – возвращение всех временно захваченных территорий Украины. Никакого другого компромисса с российскими оккупантами не может быть!

– сказал Артем.



Военный Артем за менее чем год сбил 6 вражеских целей в небе / Фото из фейсбука Воздушного командования "Юг"

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