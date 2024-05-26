Уничтожил 2 ракеты и 4 беспилотника из ПЗРК за менее чем год: история военнослужащего Артема
Источник:Воздушное командование "Юг"
В Воздушном командовании "Юг" рассказали историю военнослужащего Артема. Украинский воин меньше чем за один год уничтожил 2 российские ракеты и 4 ударных беспилотника.
Все вражеские цели Артем смог сбить с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Одну из целей военный смог сбить во время комбинированной атаки Украины ночью 26 мая.
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Военный Артем сбил 6 вражеских целей
В Воздушном командовании "Юг" рассказали, что Артем – воин Херсонской зенитной ракетной бригады, который меньше чем за год уничтожил из переносного зенитного ракетного комплекса две крылатые ракеты ("Калибр" и Х-101) и четыре ударные БПЛА типа "Шахед". Боевые задачи выполняет в составе мобильной огневой группы.
Очередного вражеского беспилотника воин сбил ночью 26 мая 2024 года на Южном направлении. Военный отметил, что результата достиг благодаря собратьям и общей вере в будущую победу над агрессором.
Победный дух всегда с нами. Наша цель – возвращение всех временно захваченных территорий Украины. Никакого другого компромисса с российскими оккупантами не может быть!
– сказал Артем.
Военный Артем за менее чем год сбил 6 вражеских целей в небе / Фото из фейсбука Воздушного командования "Юг"
Россия снова комбинированно атаковала Украину
- Российские захватчики вечером 25 мая запустили по Украине свои беспилотники типа "Шахед", из-за чего в ряде областей была тревога. Уже поздно ночью 26 мая россияне пустили крылатые ракеты Х-101 в сторону нашего государства с самолетов дальней авиации типа Ту-95.
- Кроме того, враг также поднимал в небо свои печально известные МиГ-31К. Во время атаки также были пуски гиперзвуковых ракет типа "Кинжал".
- Уже утром Воздушные силы рассказали, что россияне нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет и более 30 БПЛА типа "Шахед". Украинские силы ПВО этой ночью сбили 31 "Шахед" и 12 крылатых ракет, однако не удалось сбить 2 "Кинжалы".
- Стоит отметить, что на этот раз основной целью врага стал город Староконстантинов в Хмельницкой области. В сети показали, как в населенном пункте отбиваются от российской массированной атаки.