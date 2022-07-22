Украинские военные ювелирно отработали по позициям оккупантов возле ЗАЭС: пылкое видео
Источник:ГУР Министерства обороны
Украинские защитники и защитницы ежедневно наносят удары по позициям оккупантов. Один из таких наши воины нанесли по захватчикам возле Запорожской АЭС.
российские оккупанты прикрываясь Запорожской АЭС в Энергодаре обстреливают Днепропетровщину, в том числе Никополь. Однако точным ударом с дрона-камикадзе удалось нанести урон захватчикам.
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Есть ликвидированные и раненые оккупанты
Украинские воины точно ударили по палаточному городку и технике оккупантов. В частности, удалось уничтожить автомобили с зенитными установками и боевую машину "Град".
По предварительным данным, удалось ликвидировать 3 оккупантов. Еще 12 захватчиков ранены. На кадрах видно, как десятки оккупантов в панике разбегаются в разные стороны.
В палаточном городке оккупантов возник пожар, который долго не могли погасить. Поселок почти полностью сгорел.
Украинские воины нанесли удары по позициям оккупантов возле ЗАЭС: мощное видео
Потери врага за время полномасштабной войны
С начала полномасштабной войны российские оккупанты несут огромные потери. По состоянию на 22 июля украинские воины ликвидировали и уничтожили:
- около 39 000 оккупантов;
- 1704 танка;
- 3920 боевых бронированных машин;
- 863 артиллерийские системы;
- 251 реактивную систему залпового огня;
- 221 самолет;
- 188 вертолетов;
- 713 беспилотников;
- 167 крылатых ракет;
- 15 кораблей и катеров;
- 2 803 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
- 72 единицы специальной техники.
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