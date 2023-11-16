Штурм захлебнулся: ВСУ заставили россиян с потерями отойти на Запорожье

Российские военные пытались штурмовать позиции украинских сил на Запорожском направлении. Попытки россиян не увенчались успехом.

Российские оккупанты на Запорожье понесли потери во время штурма и отошли. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.

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Россияне вели штурм возле Новодаровки

Он уточнил, что российские оккупанты вели штурм возле Новодаровки.

На Запорожье захватчики понесли потери и отошли в процессе штурма возле Новодаровки,

– сообщил спикер.

Новодаровка на карте боевых действий

В то же время Штупун сказал, что наступательная операция украинских военных на Мелитопольском направлении продолжается. Он отметил, что противник снизил количество авиаударов. Спикер связывает это либо с нехваткой оружия у противника, либо с погодой.

Какая ситуация на остальных направлениях в зоне ОСГВ "Таврия"

На Авдеевском направлении наступательные действия российских сил в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского были безуспешными. Как сообщил Штупун, там Силы обороны отразили 18 атак.

В районах Марьинки и Новомихайловки, по словам спикера, было отбито 22 атаки врага.

На Шахтерском направлении россияне 6 раз вели безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского.

В целом в зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты за сутки нанесли 9 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и осуществили более 1 000 артиллерийских обстрелов.

Кроме того, из-за отсутствия тактических успехов командование оккупантов проводит с личным составом "разъяснительные беседы", в частности, применяя физическое влияние и жесткое моральное давление.

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