Штурм захлебнулся: ВСУ заставили россиян с потерями отойти на Запорожье
Российские военные пытались штурмовать позиции украинских сил на Запорожском направлении. Попытки россиян не увенчались успехом.
Российские оккупанты на Запорожье понесли потери во время штурма и отошли. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, пишет 24 Канал.
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Россияне вели штурм возле Новодаровки
Он уточнил, что российские оккупанты вели штурм возле Новодаровки.
На Запорожье захватчики понесли потери и отошли в процессе штурма возле Новодаровки,
– сообщил спикер.
Новодаровка на карте боевых действий
В то же время Штупун сказал, что наступательная операция украинских военных на Мелитопольском направлении продолжается. Он отметил, что противник снизил количество авиаударов. Спикер связывает это либо с нехваткой оружия у противника, либо с погодой.
Какая ситуация на остальных направлениях в зоне ОСГВ "Таврия"
На Авдеевском направлении наступательные действия российских сил в районах Новокалинового, Авдеевки и восточнее Первомайского были безуспешными. Как сообщил Штупун, там Силы обороны отразили 18 атак.
В районах Марьинки и Новомихайловки, по словам спикера, было отбито 22 атаки врага.
На Шахтерском направлении россияне 6 раз вели безуспешные штурмовые действия в районах Пречистовки и Старомайорского.
В целом в зоне ОСГВ "Таврия" оккупанты за сутки нанесли 9 авиаударов, провели 45 боевых столкновений и осуществили более 1 000 артиллерийских обстрелов.
Кроме того, из-за отсутствия тактических успехов командование оккупантов проводит с личным составом "разъяснительные беседы", в частности, применяя физическое влияние и жесткое моральное давление.
На Западе назвали потери российских войск в Украине
- По оценкам Запада, потери России в войне против Украины могут насчитывать 300 – 400 тысяч бойцов. В самых ожесточенных боях под Авдеевкой российские захватчики теряют от 500 до 1000 своих бойцов в день.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано 315 620 оккупантов. Так, только за минувшие сутки наши военные обезвредили 1 330 российских захватчиков.
- Владимир Зеленский рассказал, что Владимир Путин готов убить сколько угодно своих людей, ведь хочет к первой половине декабря показать хоть какой-то тактический результат