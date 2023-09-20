Зеленский призвал Трампа поделиться мирным планом по поводу окончания войны в Украине
Источник:CNN
Владимир Зеленский публично обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу. Украинский глава призвал американского политика поделиться мирным планом по поводу окончания войны против нашего государства.
Президент Украины не против такого плана, если он способен положить конец войне между Украиной и Россией. В то же время Зеленский указал "красные линии" на которые он не способен пойти в мирном плане.
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Зеленский обратился к Трампу за мирный план
Владимир Зеленский предупредил Трампа, что любой мирный план, предусматривающий отказ Украины от своих территорий, наши власти рассматривать не будут. Более того, такая идея будет вообще считаться неприемлемой.
Так что если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать президенту России Путину, это не формула мира,
– сказал Зеленский.
Президент также отметил, что во время своего визита в Соединенные Штаты он планирует встретиться со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти, а также с президентом страны Джо Байденом.
Отвечая на вопрос о тех, кто скептически относится к предоставлению Украине большего финансирования, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войны вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, а также экзистенциальная угроза, с которой сталкивается страна, подвергавшаяся атаке.
Громкие заявления Трампа по окончании войны в Украине
- Бывший американский президент Дональд Трамп сделал громкое заявление по поводу войны России против Украины. Он заверил, что может завершить войну России против Украины в течение 24 часов и заключить "справедливую сделку" для обеих сторон.
- Кроме того, он отметил, что нашему государству якобы могла бы договориться с Кремлем, если бы отказалась от части своих территорий Трамп также раскритиковал украинское контрнаступление в духе российской пропаганды.
- Ранее Трамп уже делал подобные заявления и на них реагировал Владимир Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что у бывшего президента США была возможность быстро закончить войну, но почему-то он ею не воспользовался.