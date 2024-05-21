Они уже не Россия, – Зеленский ярко охарактеризовал агрессивного соседа

Владимир Зеленский высказался относительно страны-агрессора, которая вторглась в наше государство в феврале 2022 года. Президент сказал, что эта страна уже не является Россией.

Украинский глава отметил, что сейчас Россия является лишь "Рашкой". Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью журналистам Reuters, передает 24 Канал.

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Зеленский назвал Россию – "Рашкой"

В интервью Зеленский отметил, что сила украинцев заключается в любви к Украине, а не в отношении к России. В этом контексте глава государства назвал Россию – "Рашкой" (происходит от английского слова Russia – 24 Канал).

Они – "Рашка", они уже не Россия даже,

– сказал президент Украины.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы должны относиться к россиянам как к врагам и уничтожать без лишних чувств.

"Они для нас сегодня враги. Их не надо ни любить, ни ненавидеть. Это просто враг, к нему нет чувств, здесь не может быть никаких сантиментов. Это враг, его надо просто уничтожать", – подчеркнул глава государства.

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