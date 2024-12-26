Новые власти Сирии преследуют остатки ополченцев Асада: в засаде погибли 14 полицейских

Сформированная бывшими повстанцами власть Сирии сообщила о гибели 14 полицейских в засаде. Перестрелка с лояльными свергнутому Башару Асаду силами произошла 24 декабря вблизи порта Тартус на западе Сирии.

Также известно о 10 раненых сотрудниках министерства внутренних дел страны. Об этом сообщает Reuters, передает 24 Канал.

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Перестрелка вблизи Тартуса

Силы безопасности новой власти начали операцию по "контролю безопасности, стабильности и гражданского мира, а также преследование остатков ополченцев Асада в лесах и на холмах" в сельской местности Тартуса.

Полиция попала в засаду, когда пытались арестовать бывшего офицера, причастного к тюрьме Седная возле Дамаска, где казнили и подвергали пыткам людей, нелояльных режиму диктатора.

В сети появилось видео, как утверждается, с рейдами силовиков новой власти на боевиков, поддерживающих ранее свергнутый режим Асада.

Перестрелка силовиков со сторонниками Асада: смотреть видео

Ранее 24 Канал сообщал о падении диктатуры Башара Асада. Власть в Дамаске захватила группа "Хайят Тахрир аш-Шам" во главе с Абу Мухаммадом аль-Джолани. Бывший диктатор с семьей сбежал в Москву.