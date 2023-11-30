Атака "Шахедами", в Хмельницкой и Винницкой областях были взрывы: хронология 645 дня войны
30 ноября 2023, 06:26Читати новину українською
Почти два года Украина борется с российской агрессией. Между тем оккупанты не прекращают терроризировать мирное население, ежедневно прибегая к воздушным ударам по гражданской и критической инфраструктурам.
О главных новостях последнего дня ноября, противостоянии украинцев агрессии России, ситуации на международные арене читайте в хронологии 24 Канала.
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