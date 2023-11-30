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06:18, 30 листопада

На 101 році життя з життя пішов Генрі Кіссінджер, учений і державний діяч США

У травні 2023 Кіссінджер відзначав своє 100-річчя. Щодо України Кіссінджер мав неоднозначну позицію: мовляв, варто прийняти нашу країну до НАТО, однак чинність 5 статті не розповсюджувати на тимчасово окуповані території.

06:16, 30 листопада

Ракетну небезпеку оголошували для кількох областей

Вночі і зранку 30 листопада ракетну небезпеку анонсовували для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Полтавщини та Чернігівщини.

06:14, 30 листопада

На Хмельниччині лунали вибухи

Жителі Шепетівського району могли чути вибухи, повідомили в ОВА. В Хмельницькій області працювали сили ППО.

06:10, 30 листопада

Росія вдарила по Україні "Шахедами"

Загроза ударних безпілотників тривала понад 6 годин. Ворог запускав кілька груп "Шахедів".

Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області.

Згодом о 23:44 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. З'явилася загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ударні дрони дійшли до західних регіонів, зокрема Хмельниччини та Вінниччини.

Зранку о 5:40 тривога закінчилася.