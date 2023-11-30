Про головні новини останнього дня листопада, протистояння українців агресії Росії, ситуацію на міжнароджні арені читайте у хронології 24 Каналу.
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На 101 році життя з життя пішов Генрі Кіссінджер, учений і державний діяч США
У травні 2023 Кіссінджер відзначав своє 100-річчя. Щодо України Кіссінджер мав неоднозначну позицію: мовляв, варто прийняти нашу країну до НАТО, однак чинність 5 статті не розповсюджувати на тимчасово окуповані території.
Ракетну небезпеку оголошували для кількох областей
Вночі і зранку 30 листопада ракетну небезпеку анонсовували для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Полтавщини та Чернігівщини.
На Хмельниччині лунали вибухи
Жителі Шепетівського району могли чути вибухи, повідомили в ОВА. В Хмельницькій області працювали сили ППО.
Росія вдарила по Україні "Шахедами"
Загроза ударних безпілотників тривала понад 6 годин. Ворог запускав кілька груп "Шахедів".
Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області.
Згодом о 23:44 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. З'явилася загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ударні дрони дійшли до західних регіонів, зокрема Хмельниччини та Вінниччини.
Зранку о 5:40 тривога закінчилася.