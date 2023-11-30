06:10, 30 листопада

Загроза ударних безпілотників тривала понад 6 годин. Ворог запускав кілька груп "Шахедів".

Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області.

Згодом о 23:44 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. З'явилася загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ударні дрони дійшли до західних регіонів, зокрема Хмельниччини та Вінниччини.

Зранку о 5:40 тривога закінчилася.