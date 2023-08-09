Россия душит Украину, но не сможет проглотить до конца войны, – WP
Источник:Washington Post
Украинское контрнаступление продолжается. Украина использует разнообразные стратегии для достижения своих основных целей – освобождения своих территорий от российских захватчиков.
На фоне контрнаступательной операции Украины представители администрации Байдена назвали одну из сильных сторон нашего государства – "стратегию дикобраза". По мнению автора материала, Дэвида Игнатиуса, именно благодаря этой стратегии украинские военные сейчас километр за километром освобождают оккупированные территории.
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Цель Украины на поле боя изменилась
В материале говорится, что благодаря "стратегии дикобраза" Украина оттеснила захватчиков в Харьковской и Херсонской областях.
"Украина оказалась абсолютно неперевариваемой для российских военных", – пишет журналист.
В настоящее время цель Украины на поле боя изменилась от блокирования оккупантов до изгнания их с оккупированных территорий. Прорвать российские минные поля было очень тяжело. Это стоило Украине человеческих жизней и оборудования.
Сейчас Украина еще может добиться перерезания российского коридора в Крым. Однако следует учесть, что всего через три месяца наступит октябрь и неизбежная смена погоды. По мнению Дэвида Игнатиуса, это остановит продвижение Украины.
Путин должен бороться с тремя "П"
Российский диктатор Владимир Путин все еще верит, что сможет истощить Украину. Возможно, он воображает, что если его разбитая армия удержится, покладистый Дональд Трамп вернется в Белый дом и даст ему то, что он хочет.
Но он должен бороться с тремя "П" – вести пропагандистскую битву, которую он проигрывает, сдерживать партизанскую войну на подконтрольных территориях и учитывать рост политической раздробленности в России.
Защитники Глобального Юга скорее склоняются к Украине. Представители Бразилии, Индии, Южной Африки и Турции встретились в прошлые выходные в Джидде, чтобы услышать украинскую формулу мира. Она состоит в полном выводе российских войск.
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На временно оккупированных территориях Украины и в России развертывается активное партизанское движение.
Кремль жестоко пытался подавить сопротивление в этих регионах – детей вывозили с оккупированных территорий в Россию и заставляли украинцев получать паспорта для медицинского обслуживания.
"Путин может представить, что он может превратить Украину в еще один "замороженный конфликт", если будет затягивать боевые действия. Но поколение украинцев учится ненавидеть россиян, а партизанская борьба будет продолжаться", – говорится в материале.
Из-за войны с Украиной в России тоже начались невзгоды.
Аналитики говорят, что война начала менять Россию. Вероятно, происходят глубокие внутренние сдвиги – в режиме Путина, восприятии Путина элитами и в отношении общества к войне.
Раздробленная, деморализованная Россия – дьявольская площадка,
– пишет журналист.
Согласно внутренним опросам, на которые ссылается Stanovaya, россияне поддерживают Путина сильнее, чем до войны, они злее на Запад и выражают сильную поддержку своим войскам. Внутренний беспорядок в России ставит перед Путиным серьезную дилемму, но это тоже очень опасно для Запада.
Россия пытается задушить Украину, однако проглотить дикобраза не станет легче, сколько бы ни шла война.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Российские пропагандисты истерят из-за высадки украинских войск в поселке Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области. Говорят, не могут досчитаться целой разведывательной группы – она исчезла вместе с командиром. Результатом рейда диверсионной группы ВСУ на левый берег Днепра стало уничтожение и пленение 25 российских оккупантов, пытавшихся отразить прорыв защитников Украины.
- Украинские военные предприняли новые шаги на левобережье Херсонщины. В то же время не останавливают Вооруженные Силы и проведение контрбатарейной борьбы, которая тоже имеет результаты. На левобережье Херсонской области проведение боевых действий несколько осложнено тем, что линия фронта фактически является широкой рекой со сложными географическими особенностями русла.
- По состоянию на 9 августа контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается. Сейчас наши военные наступают сразу в трех направлениях. ВСУ ведут наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В направлении Урожайного, Приютного и Ивового ВСУ имели частичный успех. Сейчас они закрепляются на достигнутых рубежах.