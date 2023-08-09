Россия душит Украину, но не сможет проглотить до конца войны, – WP

Украинское контрнаступление продолжается. Украина использует разнообразные стратегии для достижения своих основных целей – освобождения своих территорий от российских захватчиков.

На фоне контрнаступательной операции Украины представители администрации Байдена назвали одну из сильных сторон нашего государства – "стратегию дикобраза". По мнению автора материала, Дэвида Игнатиуса, именно благодаря этой стратегии украинские военные сейчас километр за километром освобождают оккупированные территории.

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Цель Украины на поле боя изменилась

В материале говорится, что благодаря "стратегии дикобраза" Украина оттеснила захватчиков в Харьковской и Херсонской областях.

"Украина оказалась абсолютно неперевариваемой для российских военных", – пишет журналист.

В настоящее время цель Украины на поле боя изменилась от блокирования оккупантов до изгнания их с оккупированных территорий. Прорвать российские минные поля было очень тяжело. Это стоило Украине человеческих жизней и оборудования.

Сейчас Украина еще может добиться перерезания российского коридора в Крым. Однако следует учесть, что всего через три месяца наступит октябрь и неизбежная смена погоды. По мнению Дэвида Игнатиуса, это остановит продвижение Украины.

Путин должен бороться с тремя "П"

Российский диктатор Владимир Путин все еще верит, что сможет истощить Украину. Возможно, он воображает, что если его разбитая армия удержится, покладистый Дональд Трамп вернется в Белый дом и даст ему то, что он хочет.

Но он должен бороться с тремя "П" – вести пропагандистскую битву, которую он проигрывает, сдерживать партизанскую войну на подконтрольных территориях и учитывать рост политической раздробленности в России.

Защитники Глобального Юга скорее склоняются к Украине. Представители Бразилии, Индии, Южной Африки и Турции встретились в прошлые выходные в Джидде, чтобы услышать украинскую формулу мира. Она состоит в полном выводе российских войск.

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На временно оккупированных территориях Украины и в России развертывается активное партизанское движение.

Кремль жестоко пытался подавить сопротивление в этих регионах – детей вывозили с оккупированных территорий в Россию и заставляли украинцев получать паспорта для медицинского обслуживания.

"Путин может представить, что он может превратить Украину в еще один "замороженный конфликт", если будет затягивать боевые действия. Но поколение украинцев учится ненавидеть россиян, а партизанская борьба будет продолжаться", – говорится в материале.

Из-за войны с Украиной в России тоже начались невзгоды.

Аналитики говорят, что война начала менять Россию. Вероятно, происходят глубокие внутренние сдвиги – в режиме Путина, восприятии Путина элитами и в отношении общества к войне.

Раздробленная, деморализованная Россия – дьявольская площадка,

– пишет журналист.

Согласно внутренним опросам, на которые ссылается Stanovaya, россияне поддерживают Путина сильнее, чем до войны, они злее на Запад и выражают сильную поддержку своим войскам. Внутренний беспорядок в России ставит перед Путиным серьезную дилемму, но это тоже очень опасно для Запада.

Россия пытается задушить Украину, однако проглотить дикобраза не станет легче, сколько бы ни шла война.

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