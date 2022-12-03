Бабушка из Мелитополя "подогнала" военным немалый ленд-лиз: впечатляющее видео

Несокрушимый украинский народ продолжает противостоять врагу. Даже бабушки помогают ВСУ уничтожать оккупантов.

В сеть все чаще попадают видео, где бабушки и дедушки угоняют у захватчиков боеприпасы и передают их ВСУ. Такая история случилась и в Мелитополе.

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Что "припасла" бабушка

Когда украинские военные посетили местную жительницу, то она сразу передала им свои "припасы", которые она похитила у оккупантов. Бабушка передала ВСУ гранаты, снаряды для РСЗО и другие боеприпасы.

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После этого старушка накормила военных и пожелала им скорейшей победы.

Напомним, украинские защитники встретились с жителями освобожденного населенного пункта в Херсонской области. Один из них во время оккупации украл у россиян гранатометы. Теперь мужчина передает их ВСУ.

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