"Получил поцелуй Путина": в ВСУ поиронизировали над россиянином на Сумщине

Разведчики из 117 бригады теробороны рассказали о случае на фронте, который произошел на Сумском направлении. Там оккупант бесславно убил себя.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 117 отдельную бригаду ТрО ВСУ.

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Россияне убивают себя на фронте

Бойцы показали видео, как оккупант самоликвидировался. В ролике заметно, что он попал под обстрел с дрона, а потому быстро достал гранату и взорвал ее возле головы.

А рубрику "поцелуй Путина" продолжает оккупант, пытавшийся штурмовать посадку на Сумском направлении. Благодаря подразделению разведки 117 ОБр ТрО враг не стал искать даже автомат для самоликвидации, а принял единственно верное решение, подорвав себя гранатой,

– говорится в заметке военных.

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Разведчики иронично назвали этот его поступок "поцелуем Путина". Эта фраза напоминает "поцелуй смерти", который делали дементоры из "Гарри Поттера". Подобно им, Путин высасывает жизнь из россиян.

Россияне не хотят сдаваться в плен, потому и убивают себя. Вероятно, они понимают, что их могут обменять и снова отправить на войну против Украины.