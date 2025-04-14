Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 117 окрему бригаду ТрО ЗСУ.

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Росіяни вбивають себе на фронті

Бійці показали відео, як окупант самоліквідувався. У ролику помітно, що він потрапив під обстріл з дрона, а тому швидко дістав гранату та підірвав її біля голови.

А рубрику "поцілунок Путіна" продовжує окупант, що намагався штурмувати посадку на Сумському напрямку. Завдяки підрозділу розвідки 117 ОБр ТрО ворог не став шукати навіть автомат для самоліквідації, а прийняв єдине вірне рішення, підірвавши себе гранатою,

– ідеться в дописі військових.

Дивіться відео, як росіянин підриває себе гранатою (18+)

Розвідники іронічно назвали цей його вчинок "поцілунком Путіна". Ця фраза нагадує "поцілунок смерті", який робили дементори з "Гаррі Поттера". Подібно до них, Путін висмоктує життя з росіян.

Росіяни не хочуть здаватися в полон, тому і вбивають себе. Імовірно, вони розуміють, що їх можуть обміняти та знову відправити на війну проти України.