Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 117 окрему бригаду ТрО ЗСУ.
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Росіяни вбивають себе на фронті
Бійці показали відео, як окупант самоліквідувався. У ролику помітно, що він потрапив під обстріл з дрона, а тому швидко дістав гранату та підірвав її біля голови.
А рубрику "поцілунок Путіна" продовжує окупант, що намагався штурмувати посадку на Сумському напрямку. Завдяки підрозділу розвідки 117 ОБр ТрО ворог не став шукати навіть автомат для самоліквідації, а прийняв єдине вірне рішення, підірвавши себе гранатою,
– ідеться в дописі військових.
Дивіться відео, як росіянин підриває себе гранатою (18+)
Розвідники іронічно назвали цей його вчинок "поцілунком Путіна". Ця фраза нагадує "поцілунок смерті", який робили дементори з "Гаррі Поттера". Подібно до них, Путін висмоктує життя з росіян.
Росіяни не хочуть здаватися в полон, тому і вбивають себе. Імовірно, вони розуміють, що їх можуть обміняти та знову відправити на війну проти України.