Возможны определенные неожиданности: как зима может повлиять на боевые действия

Британская разведка отмечает, что зима вряд ли изменит ситуацию на фронте, ведь сегодня артиллерия и беспилотники играют ключевую роль. По сообщению разведчиков, эти средства могут работать практически в любую погоду.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что на самом деле погода оказывает влияние на боевые действия. Похолодание отражается на работе техники и скорости наступательных действий.

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Насколько может измениться ситуация

Относительно дронов есть свидетельство о том, что погода все-таки может им мешать, особенно, если речь идет о тумане, сильном ветре, дожде и в общем плохую видимость.

Погода оказывает влияние на работу всего, что связано с аэроразведкой, летательными аппаратами, пилотируемыми и непилотированными. Поэтому с оценкой британской разведки можно поспорить,

– сказал военный обозреватель.

Зима может замедлить наступательные действия, но их полностью не прекратит. Стоит вспомнить опыт прошлого года, когда россияне наступали под Бахмутом и даже сейчас, несмотря на ухудшившиеся погодные условия, наступают на восточной дуге. Причем оккупанты пытаются это делать сразу на нескольких направлениях: Лимано-Купянском, Авдеевском и Бахмутском.

"Были сообщения, что они контратакуют на Запорожье, поэтому полностью остановить наступательные действия зима не в состоянии. Скажем так, что мы можем ожидать определенных неожиданностей", – добавил Денис Попович.

Военный обозреватель предположил, как может измениться ситуация на фронте зимой: смотрите видео

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