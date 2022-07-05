У россиян есть несколько сценариев в войне, – Маляр

Российское военно-политическое руководство закладывает несколько сценариев развития войны в Украине. В войне против Украины россияне ориентируются по ситуации.

В России несколько сценариев по поводу того, как интегрировать оккупированные территории Украины

Заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью 24 каналу заявила, что предсказания и угрозы касательно войны в Украине неправильно делать, поскольку есть много условий. По ее словам, ситуация зависит от движения россиян.

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Если они планируют свои военные операции по тому, что нам известно – они тоже закладывают несколько сценариев,

– сказала заместитель Алексея Резникова.

Она отметила, что у россиян несколько сценариев по поводу того, как интегрировать территории Украины, которые были оккупированы от 24 февраля 2022 года.

"Россияне до конца не знают, по какому именно пути они пойдут. Они ориентируются по ситуации", – подчеркнула Маляр.

Полное интервью с замминистра обороны Анной Маляр о войне в Украине читайте в 17:00.

Замглавы Минобороны заявила, что россияне закладывают несколько сценариев, поскольку не знают, как будет действовать украинская сторона. У Украины, как сказала Маляр, тоже несколько сценариев и "мы тоже ориентируемся на то, как они будут действовать и таким образом мы будем противодействовать".

Анна Маляр заметила, что война – динамичная, из-за чего сложно предвидеть что-либо на 1 – 2 месяца.

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О каких прогнозах можно говорить

Заместитель Алексея Резникова заявила, что на данный момент можно говорить о двух прогнозах. Первое, как она сказала, это то, что любая война рано или поздно заканчивается.

Что касается второго, то в России исчерпывается ресурс, каким бы огромным он ни был.

Можно делать прогнозы, что в такой интенсивности им будет все сложнее сражаться,

– сказала Маляр.

Также она подчеркнула, что России из-за сопротивления, которое оказывают люди, сложнее интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году.

Когда закончится война в Украине

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