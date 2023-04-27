Россияне наступают на Бахмут, какая ситуация на Херсонщине: карта боев за 27 апреля

Российские военные сосредоточили свои силы на нескольких направлениях фронта и пытаются захватить Бахмут, Авдеевку и Марьинку. В то же время противник обороняется на Юге Украины.

Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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Силы обороны отразили 54 атаки

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Россия наступает на нескольких направлениях

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населённых пунктов в Донецкой области.

Россияне наступали в направлении Ивановского: карта

враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы почти десяти населенных пунктов Донецкой области.

Россияне наступают в районе Авдеевки: карта

за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

Россияне наступают в районе Марьинки: карта

Какая ситуация под Лиманом и Угледаром

Россияне обороняются в Херсонской области

противник наступательных действий не производил. Под артиллерийские обстрелы попали Терны, Торское, Диброва, Белогоровка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Шахтерское, Пречистовка и Угледар Донецкой области.враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов Харьковской и Луганской областей.противник в обороне. В то же время враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов Донецкой области, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты обороняются на Юге: карта

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.

оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.противник обстрелял населённые пункты Сумской и Харьковской областей.