Россияне наступают на Бахмут, какая ситуация на Херсонщине: карта боев за 27 апреля
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные сосредоточили свои силы на нескольких направлениях фронта и пытаются захватить Бахмут, Авдеевку и Марьинку. В то же время противник обороняется на Юге Украины.
Россия, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории. Враг наносит удары, совершает обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
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Силы обороны отразили 54 атаки
Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Подразделениями Сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 54 атаки противника на указанных участках фронта.
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Россия наступает на нескольких направленияхНа Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Орехово-Василевка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали более 10 населённых пунктов в Донецкой области.
Россияне наступали в направлении Ивановского: картаНа Авдеевском направлении враг вел наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы почти десяти населенных пунктов Донецкой области.
Россияне наступают в районе Авдеевки: картаНа Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка. Под вражеские обстрелы попали Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
Россияне наступают в районе Марьинки: карта
Какая ситуация под Лиманом и Угледаром
Россияне обороняются в Херсонской областиНа Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне. В то же время враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов Донецкой области, Запорожской и Херсонской областей.
Оккупанты обороняются на Юге: картаНа Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял населённые пункты Сумской и Харьковской областей.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
- Также уничтожены 6 вражеских беспилотных летательных аппаратов.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 средства противовоздушной обороны и еще 2 важных военных объекта противника.