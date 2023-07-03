ВСУ в тяжелых боях продвигаются вперед на Юге, враг наступает на Востоке: карта боев за 3 июля

Российские военные продолжают вести наступательные действия на Востоке. В то же время врагу приходится сдерживать украинские силы на Юге.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.

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В течение суток произошло 39 боевых столкновений.

Где наступали россияне

противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.

Карта боев на Бахмутском направлении

противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиаудар. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

Карта боев на Бахмутском направлении

наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиаудары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.

Карта боев в районе Марьинки

Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на Юге

противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Также россияне совершили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Отметим, что в Минобороны накануне сообщили, что Силы обороны Украины с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.

Карта боев на Юге

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.

враг нанес авиаудары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Также противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.противник нанес авиаудары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области. Кроме того, артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское – Донецкой.оперативная обстановка без значительных изменений.противник сохраняет военное присутствие. Враг нанес авиаудар в районе Плетеновки Харьковской области и совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.