ВСУ в тяжелых боях продвигаются вперед на Юге, враг наступает на Востоке: карта боев за 3 июля
3 июля 2023, 08:33Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные продолжают вести наступательные действия на Востоке. В то же время врагу приходится сдерживать украинские силы на Юге.
Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои.
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В течение суток произошло 39 боевых столкновений.
Где наступали россиянеНа Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Миньковки и Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов Донецкой области.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Авдеевском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе города Авдеевка. Там же нанес авиаудар. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.
Карта боев на Бахмутском направленииНа Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время противник нанес авиаудары в районах Котляровки, Марьинки и Курахово и обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов.
Карта боев в районе Марьинки
Оккупанты пытаются сдержать ВСУ на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиаудары в районах Змиевки, Херсона и Антоновки. Также россияне совершили артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Отметим, что в Минобороны накануне сообщили, что Силы обороны Украины с тяжелыми боями, но постепенно продвигаются по Бердянскому и Мелитопольскому направлениям.
Карта боев на ЮгеНа Шахтерском направлении враг нанес авиаудары в районах Угледара, Богоявленки и Благодатного. Также противник совершил обстрелы более 15 населенных пунктов Донецкой области.На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.На Лиманском направлении противник нанес авиаудары в районах Белогоровки и Новолюбовки Луганской области и Дибровы и Северска Донецкой области. Кроме того, артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское и Торское – Донецкой.На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений.На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Враг нанес авиаудар в районе Плетеновки Харьковской области и совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов.
Силы обороны отработали по оккупантам
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны врага.