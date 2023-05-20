ВСУ снизили темп продвижения возле Бахмута, враг продвинулся в Марьинке: карта боев за 20 мая

Российские войска сосредоточили силы в Бахмуте и Марьинке, которые уже почти год пытаются захватить. Силы обороны сдерживают противника и сковывают военный потенциал России.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных удара по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из РСЗО.

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Где самые горячие бои

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

За прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои велись за Бахмут, Марьинку и в районах Авдеевки, Степового и Новомихайловки.

Какая ситуация на направлениях фронта

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары возле Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Враг обстрелял из артиллерии города и села Харьковской и Луганской областей.

Оккупанты наступали в районе Белогоровки: карта боев

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Ивановское и Белая Гора. На этом направлении противник нанес авиационные удары, а также обстрелял населенные пункты Донецкой области.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

По данным Минобороны, украинские войска удерживают в Бахмуте рубежи района "Самолет". В пригороде Бахмута темпы продвижения наших войск несколько снижены, но врагу не удается вернуть утраченные позиции.

противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток враг нанес авиаудар возле Авдеевки. Также россияне из артиллерии обстреляли населенные пункты на этом направлении.

Карта боевых действий вокруг Авдеевки

подразделения Сил обороны отразили более 20 атак противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

Россияне продвигаются в Марьинке: карта боевых действий

В Минобороны сообщили, что оккупанты продвинулись в Марьинке. Силы обороны усложнили задачу противнику, из-за чего россияне были вынуждены направить усилия на фланги вокруг города.

за прошедшие сутки враг совершил более 10 безуспешных наступательных действий в районе Новомихайловки. В то же время россияне нанесли авиационные удары в районе населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива.

Карта боев возле Угледара

Какая ситуация по другим направлениям

За прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий на Лиманском направлении. Оперативная обстановка без существенных изменений на Волынском и Полесском направлении.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне обстреляли границы Черниговской, Сумской и Харьковской областей. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться.

Как Силы обороны уничтожают оккупантов