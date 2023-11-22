Кажется страшным числом, – военный эксперт предположил, сколько снарядов у России
Российские оккупанты имеют гораздо больше снарядов, чем украинские защитники. Однако враг использует их далеко не столь эффективно, как Силы обороны.
Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил 24 Каналу, что захватчики не бьют снарядами по конкретной цели, а засыпают ими большие площади. С такими методами при любом количестве боеприпасов враг будет чувствовать "снарядный голод".
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"О таком огневом вале, который был прошлым летом, к счастью, даже речи нет. Они переоценили свои запасы и свои возможности", – отметил Дикий.
Сколько снарядов у России: смотрите видео 24 Канала
По его словам, сейчас на российских складах примерно 4 миллиона снарядов. Еще примерно миллион досыпал лидер КНДР Ким Чен Ын. Итак, всего враг имеет около 5 миллионов снарядов.
Весь оборонпром России производит примерно 1 100 000 снарядов в год, и шансов увеличить это число в пределах ближайшего года у них нет.
Россиянам этого мало
Да, 5 миллионов кажется страшным числом, если сравнивать с тем, что весь Евросоюз за год не смог выделить Украине даже один миллион снарядов.
Но если сравнить с тем, как россияне привыкли воевать, то мы увидим, что за первые полтора года этой войны к середине лета у них уже было выстреляно 12 миллионов снарядов. С тем, как они воюют, у них остался запас на полгода, даже не на год,
– констатировал Дикий.
Более того, украинские военные работают над тем, чтобы вражеские запасы иссякли еще раньше. Для этого систематически уничтожают российские склады с боеприпасами.
Россияне несут потери: последние новости
- Украинские пограничники показали видео, на котором с помощью беспилотников уничтожают оккупантов. В частности, удалось ликвидировать склад боекомплекта и две единицы автомобильной техники.
- Кроме того, россияне и сами активно уничтожают собственную технику. Так, их вертолет Ка-52М "Аллигатор" поразил свой же многоцелевой легкий бронированный транспортер (МТ-ЛБ).
- Как известно, 19 ноября произошел взрыв во время концерта-награждения в оккупированном Крыму. Тогда на "концерт Кобзона" отправились десятки российских захватчиков.