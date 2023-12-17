Путин ведет сразу 3 войны, – российский политик сказал, почему диктатор никогда не остановится
От представителей России все чаще звучат заявления о переговорах с Украиной. Однако Владимир Путин, очевидно, не стремится к миру, а только к короткой передышке для восстановления сил.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Леонид Гозман, добавив, что цель кремлевского диктатора – кратковременное перемирие. После этого он с новыми силами продолжит войну.
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Сколько хочет воевать Путин
Так называемому российскому президенту нужна "передышка", во время которой он сможет перестроить промышленность, экономику, сделает другие шаги, которые будут для него выгодны. К миру он точно не стремится.
Путин ведет сразу три войны: против Украины, за восстановление российской империи, и войну с Западом для того, чтобы уничтожить западную цивилизацию. Поэтому он не остановится никогда,
– подчеркнул Леонид Гозман.
Он добавил, что некоторые западные политики не замечают прямых аналогий с событиями, которые когда-то происходили. К примеру, в 1938 году Адольфу Гитлеру отдали Судеты, которые были территорией бывшей Чехословакии. Считалось, что таким решением удастся "приобрести вечный мир". Но на самом деле это закончилось не умиротворением агрессора, а началом страшнейшей войны в истории человечества.
То же самое может произойти сейчас, если обстоятельства сложатся не в пользу Украины или если Украину заставят пойти на заключение сделок. Для России это будет означать только подготовку к новой войне и новым смертям,
– подчеркнул Гозман.
Последние новости о Владимире Путине
- Владимир Путин провел первую пресс-конференцию с начала полномасштабного вторжения в Украину. Отвечая на вопросы о целях и задачах войны, диктатор сказал, что они не изменились. Он, как всегда, обвинил Украину в том, что она не хочет договариваться и пригрозил, что в таком случае нужно будет "принять другие военные меры".
- В России 17 декабря состоялся съезд партии "Единая Россия". На нем "голосовали" за то, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина на "выборах" в 2024 году. Так называемый президент даже выступил с речью. В ней он отметил большие задачи, которые стоят перед страной, сказал, что не позволит другим государствам вмешиваться в политику и традиционно обвинил Запад в попытке якобы нарушить суверенность России.
- "Голосование" за Путина хотят организовать и на оккупированных территориях Украины. Вероятно, так пытаются показать, что захват областей был легитимным. Страна-агрессор в сентябре 2023 года уже проводила там региональные выборы. В разведке Британии сообщали, что тогда "голосование" не было ни свободным, ни честным.