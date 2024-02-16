"Ты ушел как мужчина, как воин": свою жизнь за Украину отдал реконструктор Роман Кулик

Война России против Украины продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей нашего государства. Так, борьба против врага унесла жизнь реконструктора Романа Кулика.

Боец служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером. О потере сообщил его коллега и тоже военнослужащий Александр Иванюк.

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В боях за Украину погиб еще один Герой

Известно, что Роман Кулик был родом из города Чертков, что в Тернопольской области. Как рассказал товарищ погибшего, украинский защитник был "по-детски наивный, несколько странный", но очень добрый и щедрый.

К сожалению, мы вместе многое не успели сделать и воссоздать, но спи спокойно, мы тебя будем помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться. Ты ушел как мужчина, как воин. Смерть твоя, лучшая из всех,

– сказал коллега Романа.

В боях за Украину погиб Роман Кулик / Фото Александра Иванюка

В местном сообществе добавили, что украинский воин служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Слобожанска в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Болезненные потери Украины

В минувшие выходные в районе Авдеевки погиб чешский доброволец, его позиция попала под минометный огонь. После этого добровольца никто не видел, а то место, которое было обстреляно, сейчас захватили россияне.

7 февраля на войне с Россией трагически погиб Олег Ширма из Тернопольской области. Он был главным сержантом роты ударных БпАК в рядах 33-й ОМБр. Украинскому защитнику оставалось менее двух недель до 57-летия. Он должен был праздновать день рождения 20 февраля.

Ряды Героев Украины, которые теперь будут оберегать Родину с неба, пополнил Богдан Козак из Львова. Ему навсегда останется 18 лет. С началом полномасштабного вторжения, парень подписал контракт с 3-й отдельной бригадой Сухопутных войск ВСУ.

Кроме того, свою жизнь за родную страну отдал Владислав Шестов. Герою было 22 года, когда он погиб на фронте в противостоянии российским захватчикам. Защитник был родом из села Муравлевка Измаильского района Одесской области.

Редакциявыражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Кланяемся низко до земли за его мужество и оборону родного государства от врага.