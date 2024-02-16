"Ты ушел как мужчина, как воин": свою жизнь за Украину отдал реконструктор Роман Кулик
Война России против Украины продолжает забирать жизни лучших сыновей и дочерей нашего государства. Так, борьба против врага унесла жизнь реконструктора Романа Кулика.
Боец служил в десантно-штурмовых войсках, а также был волонтером. О потере сообщил его коллега и тоже военнослужащий Александр Иванюк.
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В боях за Украину погиб еще один Герой
Известно, что Роман Кулик был родом из города Чертков, что в Тернопольской области. Как рассказал товарищ погибшего, украинский защитник был "по-детски наивный, несколько странный", но очень добрый и щедрый.
К сожалению, мы вместе многое не успели сделать и воссоздать, но спи спокойно, мы тебя будем помнить. Будем вспоминать, когда будем целиться. Ты ушел как мужчина, как воин. Смерть твоя, лучшая из всех,
– сказал коллега Романа.
В местном сообществе добавили, что украинский воин служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде Слобожанска в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ.Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего бойца. Кланяемся низко до земли за его мужество и оборону родного государства от врага.
Болезненные потери Украины
- В минувшие выходные в районе Авдеевки погиб чешский доброволец, его позиция попала под минометный огонь. После этого добровольца никто не видел, а то место, которое было обстреляно, сейчас захватили россияне.
- 7 февраля на войне с Россией трагически погиб Олег Ширма из Тернопольской области. Он был главным сержантом роты ударных БпАК в рядах 33-й ОМБр. Украинскому защитнику оставалось менее двух недель до 57-летия. Он должен был праздновать день рождения 20 февраля.
- Ряды Героев Украины, которые теперь будут оберегать Родину с неба, пополнил Богдан Козак из Львова. Ему навсегда останется 18 лет. С началом полномасштабного вторжения, парень подписал контракт с 3-й отдельной бригадой Сухопутных войск ВСУ.
- Кроме того, свою жизнь за родную страну отдал Владислав Шестов. Герою было 22 года, когда он погиб на фронте в противостоянии российским захватчикам. Защитник был родом из села Муравлевка Измаильского района Одесской области.