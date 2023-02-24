В Беларуси ракетному подразделению приказали готовить технику к боевому применению

В Беларуси приказали готовить технику к боевому применению. Такую задачу получило ракетное подразделение.

Это якобы происходит "в рамках мер боевой готовности". Об этом сообщили в минобороны Беларуси, информирует 24 Канал.

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В Беларуси готовят технику к боевому применению

В рамках мер боевой готовности одно из ракетных подразделений выдвигается в назначенный район,

– заявили в минобороны республики.

Поэтому личному составу приказали отработать комплекс мер по оборудованию района стартовых позиций и подготовить технику к боевому применению.

Беларусь проводит длительные военные учения

Недавно общественный деятель и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко всегда готовит себе поле для маневра. Он будет делать все возможное, чтобы сохранить свое место у власти.

По словам Клочко, это архиважно для самопровозглашенного белорусского лидера. Еще несколько лет назад в Беларуси проводились специальные совещания, где обсуждались последствия и фатальность полного слияния белорусской и российской армий.

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