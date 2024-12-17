Будут бежать или сдаваться: что существенно снизит потенциал войск КНДР

Россия начала применять солдат КНДР в штурмовых действиях на Курщине. Украинские военные организовали горячий прием северокорейским войскам, уничтожив несколько десятков. Они и так имеют плохую мотивацию, но еще больше ее можно снизить путем ударов по прифронтовым зонам.

Такое мнение 24 Канала высказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, войска КНДР имеют хорошую физическую подготовку и могут атаковать позиции Сил обороны. Но есть и проблемы, в частности из-за незнания языка и местности.

Смотрите также Россияне используют преимущественно боеприпасы КНДР на фронте, – боец бригады "Рубеж"

Как снизить потенциал военных из КНДР

Северокорейские военные имеют специальную подготовку для ведения боевых действий, атак на укрепрайоны и нанесения комплексных ударов с огневыми средствами и малыми группами. Также они пытаются атаковать на определенных участках по приказу российского руководства. Их используют как "пушечное мясо".

В то же время есть проблемы в слаженности и взаимодействии с российскими войсками из-за незнания языка. Несмотря на это, солдаты из КНДР на конкретных направлениях действуют фанатично и могут создавать проблемы для украинских военных.

Их надо бить во фронтовой или прифронтовой зонах. Они тогда теряются, поэтому перспективы от большой концентрации или каких-то успехов на поле боя не будет,

– отметил Николай Маломуж.

Россияне используют северокорейских военных как дополнительную силу, поскольку не могут переместить опытные части из горячих точек, таких как Курахово и Покровск. Поэтому солдаты из КНДР перекрывают ряд секторов на Курщине и пытаются выполнить поставленную задачу – продвигаться вперед.

Смотрите также Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты из-за страха перед дронами Украины, – ГУР

Преимущество Сил обороны в том, что они не знают местности и не имеют высокой мотивации. Еще больше снизить их боевой и морально-психологический потенциал можно путем уничтожения на фронте или еще до вступления в бои.

Существенные противоречия также возникают с кадыровцами, которые выполняют функцию заградотрядов. Они пытались контролировать северокорейских военных с использованием оружия. Состоялся "дружественный огонь", что только выгодно украинским защитникам.

К слову, Силы специальных операций ВСУ уничтожили 50 северокорейских военных и ранили еще 47 в Курской области. Военные показали эпические кадры ликвидации вражеских солдат.