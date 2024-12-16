Россияне бросают в бой военных КНДР в Курской области без бронетехники, – ЦПД

Военных КНДР, которых начали привлекать к боям в Курской области, российское командование бросает на фронт без бронетехники. Оккупанты также скрывают потери среди северокорейских солдат.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации, лейтенанта Андрея Коваленко. О применении военных КНДР непосредственно на фронте в Курской области стало известно 14 декабря.

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Как россияне применяют солдат КНДР на фронте

По словам Андрея Коваленко, тактика с применением военных из Северной Кореи к боям в Курской области России заключается следующим образом: солдат из КНДР накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков с нескольких направлений одновременно.

Потери у них (северокорейских солдат в России – 24 Канал) значительные,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Зато лейтенант отметил, что так называемые российские "военные" пытаются избегать новостей о неудачах военных из КНДР, и делают все, чтобы рассказывать об их "удачных действиях", скрывая потери.

К слову, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о потерях северокорейских солдат в Курской области России. Он сказал российским пропагандистам "обращаться к минобороны по этим данным".

В то же время в сети опубликовали фото с и видео с дрона, которые показывают потери российских и северокорейских войск в Курской области. На опубликованных кадрах изображено несколько десятков тел вражеских солдат, размещенных в ряд на снегу. По словам Андрея Коваленко, настоящее количество потерь является большей, чем на опубликованных снимках.