Южная Корея может отправить наблюдателей в Украину из-за солдат КНДР, – Reuters

Южная Корея, вероятно, рассматривает возможность отправки наблюдателей в Украину. Это может произойти из-за переброски в Россию военных КНДР.

Такие действия Южной Кореи вызваны привлечением северокорейских солдат к боевым действиям в войне против Украины, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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При каких условиях Южная Корея может отправить наблюдателей

Неназванный представитель президента говорит, что для отправки наблюдателей Южной Корее не требуется согласие Нацональной ассамблеи. Однако только при условии, что она делается с конкретной целью и на ограниченное время.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров официально подтвердил столкновения между ВСУ и северокорейскими солдатами. По его словам, такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины.

Во время боя северокорейские военные пытались выявить слабые места в обороне Украины. Однако в результате столкновения значительная часть солдат КНДР погибла.

В то же время в Южной Корее считают, что войска КНДР пока не вступили в полноценные бои с ВСУ. Однако допускают, что незначительные столкновения между войсками в рамках разведывательных или подготовительных операций могли произойти.

Сейчас Россия обучает военных Северной Кореи современным методам войны. Оккупанты планируют отправить своих инструкторов в Пхеньян, чтобы там тренировать северокорейских бойцов.