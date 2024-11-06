Такі дії Південної Кореї спричинені залученням північнокорейських солдатів до бойових дій у війні проти України, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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За яких умов Південна Корея може відправити спостерігачів

Неназваний представник президента каже, що для відправки спостерігачів Південній Кореї не потрібна згода Нацональної асамблеї. Проте лише за умови, що вона робиться з конкретною метою і на обмежений час.

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров офіційно підтвердив зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими солдатами. За його словами, таке зіткнення можна розглядати як офіційний початок участі Північної Кореї у війні проти України.

Під час бою північнокорейські військові намагалися виявити слабкі місця в обороні України. Проте внаслідок зіткнення значна частина солдатів КНДР загинула.

Водночас у Південній Кореї вважають, що війська КНДР поки не вступили у повноцінні бої із ЗСУ. Проте допускають, що незначні сутички між військами в межах розвідувальних чи підготовчих операцій могли відбутися.

Наразі Росія навчає військових Північної Кореї сучасним методам війни. Окупанти планують відправити своїх інструкторів у Пхеньян, щоб там тренувати північнокорейських бійців.