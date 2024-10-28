Имеет критически нужное нам оружие: что может сдвинуть позицию Южной Кореи

Южная Корея является второй страной после США, которая имеет огромные склады и резервы оружия, необходимые украинским военным. Конституция страны имеет ограничения по поставкам оружия странам, которые воюют, но все же позиция Южной Кореи может измениться.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран антитеррористической операции Евгений Дикий, отметив, что именно появление северокорейских войск на фронте может сдвинуть эту позицию из-за увеличения напряжения между КНДР и Южной Кореей. Кроме того, Украина может попросить оружие взамен на одну услугу.

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Что может сдвинуть позицию Южной Кореи

Южная Корея заявила, что она направит в Украину своих военных для общения с северокорейскими пленными. По словам ветерана, они фактически будут переводчиками, но не только. Южная Корея направляет людей в Украину для определенной миссии.

Сейчас Южная Корея готовится к возможной войне с КНДР. Ким Чен Ын уже даже ею угрожал. Поэтому сейчас Южной Корее важно получить доступ к военнопленным из Северной Кореи, чтобы узнать реальное состояние армии будущего противника.

Это будет не помощь от Южной Кореи для общения нам, а как раз наоборот. Соответственно, мы должны тоже попросить что-то в ответ. В общем Южная Корея – этот крупнейший после США резерв оружия, которое нам критически нужно,

– подчеркнул Дикий.

Пока Южная Корея ни разу не поставляла Украине такое оружие, но, по словам ветерана, не из-за нежелания помочь. Конституция страны имеет большие ограничения по поставкам оружия в страны, которые воюют.

В то же время именно появление на украинском фронте северокорейской армии – это то, что может сдвинуть позицию Южной Кореи. Возможно им придется даже сделать поправку в Конституцию или же находить какой-то обходной путь. Сейчас появляется "окно возможностей", мы наконец-то можем их дожать,

– подчеркнул Дикий.

Он рассказал, что Южная Корея имеет и танки, и артиллерийские системы, и бронированные машины, и, главное – боеприпасы, которые критически нужны Украине.

Заметьте! Военный эксперт Петр Черник также рассказал, что Южная Корея также имеет нужное Украине дальнобойное ракетное вооружение. Кроме того, в Южной Корее есть немало цифровых разработок, которые можно было бы использовать для систем РЭБ и дронов Сил обороны.

Аргументом для оказания помощи должны быть официальные свидетельства и доказательства того, что войска КНДР воюют в Украине. Однако здесь остается вопрос, будут ли они именно в Украине, ведь Россия может их привлечь для боев в Курской области.

Ветеран добавил, что несмотря на это украинским дипломатам уже необходимо проводить переговоры с Южной Кореей по поставкам оружия и подчеркнуть необходимость поиска обхода формальных ограничений.

Напомним, что президент Южной Кореи уже заявил, что страна может пересмотреть политику отказа от прямых поставок летального оружия в ответ на возможное участие войск КНДР в войне в Украине.