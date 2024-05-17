Зеленский высказался об инициативе Макрона по введению войск НАТО
В феврале 2024 года французский лидер Эмануэль Макрон предложил несколько вариантов привлечения войск НАТО для помощи Украине. Владимир Зеленский сказал объяснил свое отношение к такой инициативе Макрона.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности ввода войск НАТО в Украину. Президент Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что уже обсуждал с французским лидером этот вопрос, пишет 24 Канал.
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Зеленский назвал инициативу Макрона логичной
Макрон имел несколько предложений: миссия НАТО будет тренировать украинские войска в Украине; в Украине создадут подземные хабы для ремонта западной техники; представители НАТО будут стоять на украинской границе.
Во время последней встречи с журналистами Зеленский назвал проведение тренировок в Украине логичным. "Мы об этом уже говорили. Быстрее, чем ехать, например, во Францию, даже в Польшу", – сказал президент Украины.
Он добавил, что в таком случае будет проходить и сотрудничество по разминированию. Положительно Зеленский относится также к созданию хаба по ремонту, например, французской техники на территории Украины, чтобы не переправлять ее во Францию.
Я на это смотрю очень положительно, скажу честно. Все это могло бы быть шагом, который подтолкнул бы и другие страны. То есть это открывает какую-то новую страницу в этой войне,
– считает Зеленский.
Что думают другие страны о введении войск НАТО в Украину
- Заявление Макрона вызвало дискуссии и в других европейских странах.
- Например, в Чехии считают, что войска НАТО могли бы осуществлять поддержку непосредственно на территории Украины. Впрочем, там просят различать полное развертывание боевых подразделений и привлечение войск только к определенной "вспомогательной" деятельности.
- Но ряд стран не готовы отправлять войска НАТО в Украину. Такое мнение сейчас имеет Норвегия. Однако там не исключают полностью такого сценария.
- А вот категорически против такого сценария Словакия. В стране считают, что пришло время искать "мирные пути решения".