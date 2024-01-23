"Ж**а полная, готовимся к худшему": вокруг Петербурга устанавливают ПВО

В России в последнее время неспокойно. Оккупанты начали усиливать противовоздушную оборону на территории Санкт-Петербурга.

Российские телеграм-каналы пишут, что вокруг Санкт-Петербурга устанавливают средства противовоздушной обороны. В частности, говорится о зенитно-ракетных комплексах С-300, передает 24 Канал.

Смотрите также Дошли до разработок Второй мировой: как надолго России может хватить военной техники

Россияне готовятся

В сеть попало видео, где видно, как российские военные устанавливают вокруг Петербурга ЗРК С-300 для защиты города. Очевидно, Россия укрепляет свою защиту, потому что ощущает угрозу. На записи видно, что несколько комплексов устанавливают довольно близко друг от друга.

В Петербурге устанавливают С-300: смотрите видео

Готовимся к худшему,

– сказал за кадром автор видео.

В то же время, неизвестно, с чем именно связана такая подготовка. Недавно на Ленинградскую область была совершена успешная атака дронов. Ночью 21 января в поселке Усть-Луга Ленинградской области прогремели мощные взрывы. Там загорелся угольный терминал. Пожар начался в районе нефтяного терминала Морского торгового порта.

Россияне устанавливали ПВО на крышах