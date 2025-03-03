Советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц в эти дни очень активен. Он критикует Зеленского, считая, что тот оказал Украине медвежью услугу.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Волца. Также Волц поучает европейцев, что им следует делать.

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Америка хочет извинений от Зеленского

Волц в очередной раз заявил, якобы украинский президент хочет вечной войны.

Время не на его стороне, время не на стороне просто вечного продолжения этого конфликта. Терпение американского народа не безгранично. Их кошельки не безграничны, и наши запасы и боеприпасы не безграничны, которые нам нужны на случай любых непредсказуемых ситуаций по всему миру. Так что, время говорить сейчас,

– сказал он.

Поэтому Белый дом стремится услышать, что Зеленскому жаль за свое поведение, "что он готов подписать это соглашение о минералах и что он готов участвовать в мирных переговорах". То есть ждут публичного покаяния.

Волц не считает, что хочет слишком многого. Но дальше он интересно оговорился насчет России: "Я не думаю, что это слишком много. Я думаю, что это то, что лучше всего для американского народа, для украинского народа, для России и для мира, чтобы восстановить стабильность".

Взамен США обещают прибегнуть к челночной дипломатии и говорить с обеими сторонами российско-украинской войны.

Некоторые польские политики выступили подголосками Америки, поспешив обвинить Зеленского. Мол, лидер Украины повел себя как дурак, ведь без США и Польши он ничего не может.