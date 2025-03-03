Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Волца. Також Волц повчає європейців, що їм слід робити.

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Америка хоче вибачень від Зеленського

Волц вкотре заявив, нібито український президент хоче вічної війни.

Час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту. Терпіння американського народу не безмежне. Їхні гаманці не безмежні, і наші запаси й боєприпаси не безмежні, які нам потрібні на випадок будь-яких непередбачуваних ситуацій по всьому світу. Отже, час говорити зараз,

– сказав він.

Тож Білий дім прагне почути, що Зеленському шкода своєї поведінки, "що він готовий підписати цю угоду про мінерали і що він готовий брати участь у мирних переговорах". Тобто чекають на публічне покаяння.

Волц не вважає, що хоче забагато. Але далі він цікаво обмовився щодо Росії: "Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність".

Натомість США обіцяють вдатися до човникової дипломатії і говорити з обома сторонами російсько-української війни.

Деякі польські політики виступили підголосками Америки, поспішивши звинуватити Зеленського. Мовляв, лідер України повівся як дурень, адже без США та Польщі він нічого не може.