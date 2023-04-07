"Волки Да Винчи" мощно ударили по вагнеровцам под Бахмутом: видео с места происшествия
7 апреля 2023, 20:59Читати новину українською
Бойцы 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" показали, как они сильно бьют по врагу. Наши военные мощно атаковали вагнеровцев под Бахмутом.
Они показали видео, где видно, как минусируются враги. Кадры опубликовали в сети 6 апреля.
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Как "Волки да Винчи" успешно отработали по врагу
На Бахмутском направлении наша артиллерия доставила пламенный "привет" калибром 105 миллиметров и СПГ-9 по ППК "Вагнера",
– рассказали в батальоне.
Как "Волки да Винчи" мощно ударили по врагу: смотрите видео
Обратите внимание! Батальон "Волки да Винчи" является военным формированием Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Они возникли как 1-я штурмовая рота в составе 5-го батальона "Правого сектора". Их командиром был Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он был Героем Украины и погиб в бою 7 марта 2023 года.
Потери врага: последние новости
- По состоянию на утро 7 апреля оккупанты только за минувшие сутки потеряли 480 единиц личного состава. С 24 февраля 2022 года – 177 110 человек. О потерях врага в технике – читайте по ссылке.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что порой потери россиян в несколько раз превышают потери бойцов Вооруженных Сил Украины. По словам спикера, потери непомерны для них – кое-где один до десяти. Череватый заверил, нельзя сказать, что россияне могут достичь какого-то стратегического преимущества.
- Военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась рассказал, что оккупантам ежемесячно не хватает 30 – 40 тысяч военных. Потому Россия не успевает восполнять потери. По словам бойца, врагам нужно затишье и перемирие.