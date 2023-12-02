На Волыне дети застряли посреди водоема: до этого один провалился под лед

На Волыне спасателям удалось спасти двух малолетних мальчиков изнутри водоема. Лед под ними начал трескаться и дети решили стать туда, где он толще.

Перед этим один из друзей уже провалился под воду, но его вытащили. Несмотря тяжелые погодные условия, толстый слой на водоеме образоваться не успел.

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Как происходило спасение ребят

Двое мальчиков 2012 года рождения из села Гряды решили пойти на местный водоем. Детишки двигались по льду к середине пруда, как вот один из ребят провалился в воду. Его друг смог вытащить потерпевшего, они планировали уходить домой.

После чего ребята решили вернуться назад на берег и подойдя ближе к берегу, лед начал трескаться и ломаться. Дети решили вернуться назад на середину пруда, где был толще лед и звать на помощь,

– рассказали в ГСЧС.

О ребятах, застрявших на кризисе, сообщили чрезвычайникам. Спасатели в специальных костюмах и с помощью оборудования добрались до детей и смогли безопасно доставить их на берег. Там их передали врачам для осмотра, после чего их забрали родители.

Работники ГСЧС спасли детей, застрявших на кризисе / ГСЧС

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