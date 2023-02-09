Скорее уничтожим кафиров: какие возможности получит Украина с дальнобойным вооружением

Усиление военной помощи от западных стран-партнеров поможет в кратчайшие сроки окончить войну. У Украины есть острая потребность в ракетах с радиусом поражения более 250 километров.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, ВСУ с новым вооружением могли бы эффективно ликвидировать склады с врагами.

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Какие возможности новое оружие даст Украине

Алексей Гетьман объяснил, что Украина всегда подчеркивает необходимость дальнобойного вооружения, чтобы на Юге страны перебить поставки боеприпасов группировке, которая закрепилась на левом берегу Днепра возле Херсона.

"И так же, чтобы перебить перешеек в Крыму, и они не могли с него передавать", – подчеркнул он.

По его мнению, при таком условии скопление кафиров на Юге Украины будет окружено и очень быстро уничтожено.

Гетман сосредоточил внимание, что украинцы нуждаются в ракетах не для наступления.

Когда мы воюем на своей территории и освобождаем свою территорию, вряд ли это можно считать наступлением. Это скорее защита,

– рассказал он.

По его словам, вооружение, которое Украина просит у Запада, можно называть не оружием наступления, а оружием защиты.

"Мы не атакуем, по крайней мере пока, объекты на территории России, а освобождаем свою территорию", – заметил майор запаса.

Он добавил, что это немного разные вещи.

Алексей Гетьман рассказал, как ВСУ могут эффективно использовать новое оружие: смотрите видео

Острая потребность в ракетах

Алексей Гетьман подчеркнул, что учитывая приверженность Великобритании президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему народу, то все же можно ожидать решения о поставках ракет высшей дальности.

"После этого мы надеемся на ATACMS, ракеты для HIMARS от США и, может быть, даже на "Раймштайне–9" все же пойдет речь об американских крылатых ракетах. Нам крайне нужно это оружие!" – убежден он.

По его мнению, украинцам нужно уничтожать склады, скопления войск россиян на временно оккупированных территориях, пока они не продвинулись в глубь страны и не наделали беды. Впрочем, такие боевые задачи сложно выполнять, используя ракеты с дальностью всего 70 километров.

Такое впечатление, что кто-то играет в компьютерную игру с наших партнеров,

– предположил Гетман.

По его словам, иногда такое поведение Запада вызывает удивление. Это диктует ситуация, когда в это время россияне перенесли свои стратегические составы на такое расстояние, куда пока не может дострелить наше оружие.

"Если мы их уничтожим, то это ускорит победу", – подчеркнул он.

По его мнению, весь мир убежден, что войну нужно уже заканчивать, потому что от этого страдают многие страны. Для этого нужно оружие.

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