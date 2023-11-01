Наша школа очень мощная: достижения инженеров в вооружении ВСУ

В Украине уже адаптировали западные ракеты к советским зенитным ракетным комплексам. В целом, у нас есть мощная инженерная школа.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь заметив, что Украина имеет мощных специалистов по ПВО и РЭБ, которые не слабее российских. Однако были все-таки определенные отличия в возможностях. Украинская армия до 2014 года в основном разрушалась, а оккупанты вкладывались в себя.

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В Украине в свое время выживали именно те направления, которые были интересны для экспорта. Оккупанты же массово налаживали производство для поставки в другие государства. Поэтому у них сейчас есть разные РЭБы и некоторые другие новейшие образцы вооружения.

Что у нас происходит? С 2014 года пришли деньги в ВПК и началось возрождение инженерной школы. К примеру, КБ "Луч" работало над ракетным оружием разного направления, ПТРК, есть разработки ЗРК,

– отметил Самусь.

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Есть много результатов работы украинских инженеров. К примеру, удалось прикрепить крылатые ракеты Storm Shadow к Су-24М. А школы беспилотников и морских дронов вообще вызывают восторг у коллег с Запада.

Это касается также адаптации западных ракет к ЗРК. Логика проста. В Украине много ЗРК "Бук" и других комплексов, до которых не хватало ракет. Их преимущественно производили в России. Поэтому было принято решение искать альтернативу. Нашли на складах в США и других странах НАТО ракеты, которые уже не планировали использовать. Так мы усиливаем ПВО,

– рассказал Самусь.

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