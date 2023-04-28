Прецедент уже есть, – Шейтельман сказал, может ли Пекин дожать Минск по ядерному оружию России

Россия постоянно угрожает применением ядерного оружия. Последнее заявление от страны-агрессорки прозвучало в сторону Беларуси по поводу решения разместить на ее территории ядерное вооружение.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, обо всех важных решениях Москве доносит Пекин.

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Китай против ядерного вооружения

Михаил Шейтельман сообщил, что 27 апреля состоялась встреча министра обороны Беларуси Виктора Хренина и министра обороны Китая Ли Шанфу.

С чего бы министру обороны Китая встречаться с министром обороны Беларуси и еще в Индии? Я допускаю, если встречались, то по поводу размещения российского ядерного оружия в Беларуси,

– подчеркнул он.

По его мнению, информация о разговоре главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является подтвержденным фактом. Сообщение об общении лидеров одновременно появилось в ОП Украины и китайском информационном агентстве Синьхуа.

"То, в чем пришли к согласию Си Цзиньпин и Зеленский - это вопрос о недопуске распространения ядерного оружия", – отметил политтехнолог.

По его словам, Китай на этом настаивает.

Михаил Шейтельман рассказал, сможет ли Китай остановить процесс расположения ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

Как Китай может повлиять на Беларусь

Михаил Шейтельман рассказал, что китайцы активно ведут беседу с белорусами и объясняют, почему не нужно размещать на своей территории ядерное оружие.

У Китая большие интересы у Беларуси. Беларусь значительно зависит от Китая, причем эта зависимость с каждым годом увеличивается,

– подчеркнул политтехнолог.

В Беларуси есть огромный промышленный парк, который считается едва ли не самым большим в Европе. Его построил Китай, потому там работают преимущественно китайцы на европейский рынок.

"Китай может сказать: "Или мы работаем с вами, или у вас здесь будет ядерное оружие", – предположил он.

Таким образом, Китай оказывает давление на руководство Беларуси.

Финальное слово по Китаю

Михаил Шейтельман отметил, что можно предположить, что в результате встречи министров обороны двух стран белорус написал письмо китайскому представителю о том, что они не хотят размещать ядерное оружие. Эту информацию до Москвы донесет не Белоруссия, а непосредственно Китай.

Прецедент у нас есть. Более года назад, когда были так называемые казахские события, были введены войска ОДКБ в Казахстан,

– вспомнил он.

Политтехнолог отметил, что тогда россияне кричали, что они в Казахстане будут долго. Затем внезапно лидер страны приказал вывести их войска в течение двух недель.

"Все понимали, что это говорит не Казахстан, а Китай, потому что Россия взяла и выполнила (приказ – 24 Канал)", – убежден он.

Так что все знают, что о важных решениях будет говорить Китай, а не Беларусь.

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского