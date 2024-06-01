Зеленский сравнил Украину с кораблем и отметил преимущество России в снабжении оружием

1 июня 2024, 20:26
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Источник:

The Guardian

Владимир Зеленский заявил, что Россия "движется быстрее", чем Запад в вопросе производства и поставок оружия. Также президент сравнил Украину с кораблем.

Украинский лидер сказал, что западные страны, которые находятся в мире, имеют "другие приоритеты" и, понятно, не разделяют ощущение экзистенциальной остроты Украины. Ведь для нас время – это жизнь. Ведь, если не спустишься за минуту в бомбоубежище, то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое.

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Зеленский сравнил Украину с кораблем

Зеленский сравнил Украину с кораблем – "не тонущим", – который должен добраться до места назначения "честно" и целым, спасая "как можно больше жизней",
– отметило издание.

Президент Украины также заявил журналистам, что он понимает мужчин, которые не хотят воевать. Однако заверил, что мобилизация необходима, ведь Россия не отказалась от планов оккупировать украинские земли.

"Кто-то не хочет. Кто-то боится. Мы все люди. Но нельзя говорить, что сейчас все бегут, а раньше не бежали. Нет, это не так. Конечно, когда все было оккупировано, все вышли на улицу, все это делали, и я думаю, что это объединение дало нам такую силу. Конечно, через два с половиной года войны – это несколько иная энергия, но поверьте – она все равно есть,
– заявил президент.

Чехия вскоре предоставит нам снаряды

  • Представители руководства МИД Чехии заявили, что анонсированная в феврале 2024 года "чешская инициатива" сможет обеспечивать Вооруженные Силы Украины от 50 до 100 тысячами снарядов крупного калибра в месяц. Первые физические поставки начнутся уже в июне 2024 года.
  • 28 мая украинский премьер Денис Шмыгаль объяснил, что на артиллерийскую инициативу Чехии уже собрали более 1,6 млрд евро.
  • "Европейская правда" написала, что на неформальной встрече союзников Украины в Праге датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что до конца 2024 года ВСУ могут рассчитывать на 500 тысяч снарядов в рамках чешской инициативы. Стоит заметить, что Прага закупает оружие у третьих стран.

Автор: Діана Квасневська