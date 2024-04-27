Враг повредил энергообъекты в 3 областях: в Укрэнерго рассказали о последствиях
Российские оккупанты ночью против 27 апреля атаковали Украину ракетами. Враги повредили энергообъекты в трех областях.
В Укрэнерго рассказали, что из-за последствий обстрела действием защиты отключена их магистральная воздушная линия в западном регионе. Людей призывали экономить свет, ведь кое-где действуют ограничения, пишет 24 Канал.
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Где враг повредил энергообъекты
Сегодня ночью (27 апреля – 24 Канал) россияне нанесли новый ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Пострадали объекты энергосистем в Ивано-Франковской, Львовской и Днепропетровской областях. Из-за последствий отключена действием защиты магистральная воздушная линия "Укрэнерго" в западном регионе,
– заявили в Укрэнерго.
Там объяснили, что продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Энергетики сообщили, что ограничения продолжают действовать в Харьковской области. Кроме того, круглосуточно ограничили потребление света для промышленности в Кривом Роге.
В Минэнерго уточнили, что враги атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях.
"Есть повреждения на объектах генерации электроэнергии. На одном из объектов ранен начальник смены – энергетик получил контузию", – пояснили в министерстве.
Там добавили, что оккупанты атаковали объект газовой инфраструктуры на Западе.
В Укрэнерго объяснили, что потребление значительно уменьшилось, однако дефицит сохраняется в отдельные часы. Людей призывают экономить электричество.
Россия атаковала энергетические объекты: коротко
- Россия ночью на 27 апреля атаковала Украину 34 ракетами. Наши военные сбили 21 ракету. В частности, речь идет о 6 крылатых ракетах Х-101/Х-555, 8 управляемых авиационных ракетах Х-59/Х-69, 1 крылатой ракете "Искандер-К", 6 крылатых ракетах "Калибр".
- Известно, что россияне на Днепропетровщине атаковали энергетические объекты в Днепровском и Криворожском районах, во Львовской области – два объекта критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах, на Прикарпатье враги ударили также по объекту критической инфраструктуры.
- В ДТЭК рассказали, что оккупанты атаковали четыре тепловых электростанции. Там серьезно повреждено оборудование предприятий. В частности, утром энергетики пытались ликвидировать последствия атаки.