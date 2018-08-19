Ворскла – Мариуполь: видео голов и моментов матча

Заключительным матчем 5-го тура УПЛ стало противостояние между полтавской "Ворсклой" и "Мариуполем". Несмотря на тяжелый матч на выезде во Франции против "Бордо" за три дня до этого поединка, который провели гости, именно они первыми вышли вперед в этой игре.

Голом отметился Фомин. Он пробил головой после навеса Полегенько, которому удалось избежать офсайда, с фланга. При этом никто не накрыл форварда азовского клуба, который беспрепятственно "расстреливал" Шуста. Для Фомина это уже второй гол во втором матче подряд. До того он забил в ворота "Бордо".

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Видео гола Фомина в ворота "Ворсклы"

И преимущество гостей было не долгим. Уже через восемь минут счет опять был равным. Красавец-гол в падении через себя удался Владиславу Кулачу.

Видео гола Кулача в ворота "Мариуполя"

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