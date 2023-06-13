Вошли Bradley и Stryker: США объявили новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украины. В этот раз на сумму 325 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные бронемашины Bradley и Stryker.

Соответствующую информацию обнародовали 13 июня. Этот пакет помощи включает критически необходимые "возможности ПВО" и другие потребности.

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Что будет в новой помощи от США

В Пентагоне 13 июня заявили, что США объявляют о новом пакете помощи обеспечения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.

Он включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и поддержки ПВО, которая мужественно защищает украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерию, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов,

– заявили в Минобороны США.

Согласно данным Министерства обороны США, в новый пакет помощи войдут:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противотанковые системы Javelin;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы АТ-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

взрывные боеприпасы для устранения препятствий;

средства поддержания тактической защищенной связи;

запчасти и другое полевое оборудование.

В американском министерстве отметили, что это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Что этому предшествовало