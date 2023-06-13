Вошли Bradley и Stryker: США объявили новый пакет военной помощи Украине
Источник:Минобороны США
Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украины. В этот раз на сумму 325 миллионов долларов. Он включает в себя дополнительные бронемашины Bradley и Stryker.
Соответствующую информацию обнародовали 13 июня. Этот пакет помощи включает критически необходимые "возможности ПВО" и другие потребности.
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Что будет в новой помощи от США
В Пентагоне 13 июня заявили, что США объявляют о новом пакете помощи обеспечения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.
Он включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и поддержки ПВО, которая мужественно защищает украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерию, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов,
– заявили в Минобороны США.
Согласно данным Министерства обороны США, в новый пакет помощи войдут:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;
- 15 боевых машин пехоты Bradley;
- 10 бронетранспортеров Stryker;
- противотанковые системы Javelin;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы АТ-4;
- более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- взрывные боеприпасы для устранения препятствий;
- средства поддержания тактической защищенной связи;
- запчасти и другое полевое оборудование.
В американском министерстве отметили, что это 40-й пакет военной помощи Украине с августа 2021 года.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Что этому предшествовало
- Буквально 13 июня СМИ распространили информацию о том, что Пентагон предоставит Украине новую бронетехнику вместо поврежденной во время контрнаступления. Журналисты ссылались на представителя Министерства обороны США.
- Предварительно объясняли, что помощь будет включать в себя бронемашины Stryker и Bradley. Именно они могут заменить поврежденные и уничтоженные в ходе контрнаступления ВСУ.
- Следует отметить, что на 15 июня также запланировано 13 заседания в формате "Рамштайн". Министры обороны встретятся в Брюсселе в очном формате.
- По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, будут говорить о деталях "авиационной коалиции". В частности, об обучении не только украинских пилотов, но и техников и инженеров. Также будут обсуждаться ПВО и боеприпасы.