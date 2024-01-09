Триколоры и кокошники: воспитатели помогают россиянам зомбировать украинских детей на Донбассе

Осинтеры нашли немало интересной информации о коллаборантах. Они в своем стремлении отличиться или выслужиться перед россиянами распространяют кремлевские нарративы среди детей на временно оккупированных территориях Украины.

Некоторые люди на временно захваченных Россией территориях выполняют "образовательные" распоряжения так называемой оккупационной администрации из-за страха или под принуждением. Однако есть и любители "русского мира", которые сознательно и по собственному желанию помогают захватчикам "перевоспитывать" украинских детей.

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Что происходит на Донетчине

Светлана Николаевна Бречко-Болдырева работает в детском саду в Шахтерске и проводит идеологическую обработку дошкольников. Эта воспитательница организовала 12 декабря в ясельном садике №6 тематическое занятие ко дню конституции страны-агрессорки.

Она ознакомила детей с основными конституционными положениями России, рассказала им сказку "Страна Можно и страна Нельзя" о значимости конституции страны-агрессорки и показала воспитанникам российскую государственную символику. Кроме этого коллаборантка заставила малышей делать аппликации с флагом государства-террориста.

Колаборантка навязывает детям идеи "русского мира" / Фото Kiborg.news

, сын этой воспитательницы Илья Бречко сражается против ВСУ в составе российской оккупационной армии.



Семья коллаборантов из Шахтерска / Фото Kiborg.news

Что происходит в Луганской области

Татьяна Владимировна Щербань активно распространяет идеи "русского мира" среди воспитанников детсада "Огонь" в Артемовске Луганской области. Воспитательница-методист в соцсетях публикует фотографии на фоне вражеской символики.



Воспитательница навязывает ребенку российскую идеологию / Фото Kiborg.news

Воспитатели этого детсада 22 августа 2023 приняли участие во флешмобе по случаю дня российского флага. Они помогали разворачивать большой стяг страны-агрессорки, раздавали прохожим буклеты и рассказывали о "великой" истории государственной символики оккупантов.



Воспитатели-коллаборанты из Артемовска / Фото Kiborg.news

Что еще делают оккупанты и коллаборанты

Осинтеры напомнили, что введение российского "образовательного" законодательства на временно оккупированных территориях Украины, идеологическое давление на детей и откровенное зомбирование малышей является нарушением норм международного права. В материале отмечается, что Москва активно тратит разнообразные ресурсы на идеологическое воспитание украинских детей на оккупированных территориях. При этом россияне традиционно переписывают историю, искажают факты и распространяют кремлевскую пропаганду.

Кроме этого, активно насаждаются пропагандистские и откровенно преступные даты. В качестве примера приводится циничная попытка россиян сделать на оккупированных территориях 13 апреля днем чествования "жертв украинской агрессии".

Что происходит с детьми на оккупированных территориях