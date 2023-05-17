"Мы делаем все ради мира": в Грузии начали оправдываться после возобновления рейсов в Россию

Премьер-министр Грузии заявил, что страна полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Однако авиасообщение со страной-оккупантом Грузия все же восстанавливает, чтобы не провоцировать Россию.

Ираклий Гарибашвили считает, что после нескольких войн, переживших Грузию, стране особенно важно сохранять мир. Таким образом, премьер пытается оправдать предоставление разрешения на прямые авиарейсы российским компаниям в то время, когда западные страны закрыли небо для агрессора.

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Что заявил премьер Грузии

На саммите в Рейкьявике Гарибашвили отреагировал на возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией и заявил, что страна делает это только ради мира. Премьер подчеркнул, что у Грузии был опыт агрессии от России в 2008 году, и до сих пор 20% страны оккупированы. Грузины очень хорошо знают цену мира и цену войны, и теперь страна готова делать все ради сохранения мира.

Мы осознаем, что приносит война, и мы делаем все ради мира… Очевидно, что сегодня глобальный порядок меняется, мир никогда не будет таким, как раньше, и никто не сможет выйти из этой сложной ситуации самостоятельно. Поэтому нам нужно единство и мировая консолидация для нового и справедливого порядка,

– заявил Гарибашвили.

Напомним, что ранее Гарибашвили упрекал Запад за невмешательство во время агрессии России против Грузии. Теперь премьер-министр считает несправедливым требовать от его страны ввести санкции против оккупантов.

Как отреагировали на возобновление рейсов в мире