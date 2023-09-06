Бои не утихают ни на минуту: какая ситуация на Восточном направлении

Ситуация на Востоке остается напряженной. Российские оккупанты пытаются применять все силы и средства, которые у них есть. Впрочем, не имеют успеха.

Об этом 24 Каналу отметил лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Украинские защитники дают россиянам мощный отпор, оккупанты несут большие потери.

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"Постоянно продолжающийся бой, который не утихает ни на минуту. Ситуация не меняется", – подчеркнул Назаренко.

Действия российских оккупантов

Каждый день российский враг выпускает немало боеприпасов. Использует авиацию, дальнобойную и крупнокалиберную артиллерию.

"Разрушают посадки, поля, села, дома. Думают, что могут достичь какого-то результата, но на самом деле это им не приносит ничего. На все попытки продвигаться они натыкаются на точный огонь от солдата с автоматом, заканчивая большими калибрами нашей артиллерии", – отметил лейтенант батальона "Свобода" НГУ.

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По словам Владимира Назаренко, у врага нет дефицита в вооружении. Используют как более новые, так и старые системы. В частности, фиксируются минометы производства 37 – 38 годов прошлого века.

У них проблемы в том, что они несут огромные потери, несмотря на то, что имеют преимущество чуть ли не во всем. Только нет преимущества в правде и сплоченности. Победа будет за Украиной, но рано говорить о завершении войны. Много еще впереди работы,

– добавил он.

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