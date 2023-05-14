Опасность с воздуха прошла: что известно о второй масштабной тревоге за ночь в Украине
14 мая 2023, 03:21Читати новину українською
Воздушная тревога была объявлена в Украине примерно в 3 ночи 14 мая. Предварительно речь идет об угрозе ракетной атаки со стороны Каспийского региона России.
Вечером 13 мая масштабную тревогу в Украине уже объявляли – в сети говорилось о неизвестных воздушных целях на Западе. В итоге имеем официальные уведомления о взрывах и пожаре в Тернопольской области.
Немногим ранее Взрывы в Тернопольской и Киевской областях: почти по всей Украине звучала воздушная тревога05:49. Отбой воздушной тревоги был объявлен также в Одесской области. На эту минуту по всей территории Украины отсутствует угроза ракетных ударов.05:39. По всей территории Украины, кроме Одесской области, прозвучали отбои воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.05.30. Мониторинговые каналы утверждают, что все борта стратегической авиации России покинули предел пуска. "Ожидаем доразведку и отбои", – отметил monitor.05.10. Андрей Ермак написал: "ПВО работает по целям".05.00. Снова Тернополь под угрозой! В ОВА сообщили: "На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!"04.28. Мониторинговые паблики сообщают, что есть ракеты над территорией Украины. Monitor пишет о работе ПВО на Сумщине.03.40. Тревога в Хмельницкой области, а также в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской и Закарпатской. На этот момент "красная" вся карта Украины.03.30. Заметим, еще в 2 ночи мониторинговый канал monitor информировал о следующем: "Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог". Немногим перед 3 утра тревоги в Украине действительно начали объявлять. Впрочем, пока неизвестно, был ли пуск ракет реальным или имитационным.03.08. Тревога также в Кировоградской области, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской области и в городе Киеве.03.00. "Одесчина. Силы обороны на боевых позициях. Задания определены. Не дай, Боже, будет лететь, будут сбивать. Риски известны. Будем вежливыми и не мешаем ВСУ", – написал в телеграме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.02:47. Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Херсонская и Одесская.
Неспокойная ночь 13 мая
В предыдущую ночь, 13 мая, в большинстве областей Украины также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки. Тогда оккупанты атаковали города дронами.
- Больше всего пострадала от этой атаки Хмельницкая область. "В результате взрывных волн в Хмельницком повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома", – сообщил мэр города Александр Симчишин.
- Также пострадал Николаев. Наталья Гуменюк – глава пресс-центра Сил обороны Юга – заявила, что враг, вероятно, ударил по городу из наземного оружия, повредив при этом две многоэтажки и хлебзавод.
- А в Киевской области, как отметили в ГСЧС, сбитый дрон упал и повредил частный дом – там вспыхнул пожар.