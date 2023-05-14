Опасность с воздуха прошла: что известно о второй масштабной тревоге за ночь в Украине

Воздушная тревога была объявлена в Украине примерно в 3 ночи 14 мая. Предварительно речь идет об угрозе ракетной атаки со стороны Каспийского региона России.

Вечером 13 мая масштабную тревогу в Украине уже объявляли – в сети говорилось о неизвестных воздушных целях на Западе. В итоге имеем официальные уведомления о взрывах и пожаре в Тернопольской области.

Немногим ранее Взрывы в Тернопольской и Киевской областях: почти по всей Украине звучала воздушная тревога

Неспокойная ночь 13 мая

Отбой воздушной тревоги был объявлен также в Одесской области. На эту минуту по всей территории Украины отсутствует угроза ракетных ударов.По всей территории Украины, кроме Одесской области, прозвучали отбои воздушной тревоги. Будьте осторожны, покидая укрытие.Мониторинговые каналы утверждают, что все борта стратегической авиации России покинули предел пуска. "Ожидаем доразведку и отбои", – отметил monitor.Андрей Ермак написал: "ПВО работает по целям".Снова Тернополь под угрозой! В ОВА сообщили: "На Тернопольщине слышны звуки взрывов. Будьте в укрытиях. Не публикуйте фото видео и не комментируйте направления. Держимся!"Мониторинговые паблики сообщают, что есть ракеты над территорией Украины. Monitor пишет о работе ПВО на Сумщине.Тревога в Хмельницкой области, а также в Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской и Львовской и Закарпатской. На этот момент "красная" вся карта Украины.Заметим, еще в 2 ночи мониторинговый канал monitor информировал о следующем: "Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. Ожидаем подтверждения и объявления воздушных тревог". Немногим перед 3 утра тревоги в Украине действительно начали объявлять. Впрочем, пока неизвестно, был ли пуск ракет реальным или имитационным.Тревога также в Кировоградской области, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Киевской области и в городе Киеве."Одесчина. Силы обороны на боевых позициях. Задания определены. Не дай, Боже, будет лететь, будут сбивать. Риски известны. Будем вежливыми и не мешаем ВСУ", – написал в телеграме представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.Воздушная тревога была объявлена в таких областях: Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская, Полтавская, Николаевская, Херсонская и Одесская.

В предыдущую ночь, 13 мая, в большинстве областей Украины также объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки. Тогда оккупанты атаковали города дронами.