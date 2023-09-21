Масштабная воздушная тревога: произошла очередная ракетная атака на Украину

Воздушная тревога в ночь на 21 сентября объявляли ​​по всей Украине. Оккупанты атаковали ракетами.

Россияне запустили ракеты с самолетов Ту-95МС. Кроме того, ударили по Харькову из С-300. О воздушной тревоге и очередной террористической атаке террористов пишет 24 Канал.

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Тревога 21 сентября: что происходило ночью в воздушном пространстве

оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме Воздушные силы сообщили об отбое ракетной опасности.Глава Львовской области сообщил о взрыве в Дрогобычском районе. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

06:35 Кличко: "В Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки".

Также уточнил, что в Дарницком районе спасатели тушат пожар на СТО. Горят также 2 автомобиля. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Кроме того, пострадало заведение профтехобразования. Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет.

Мэр Киева сообщил, что спасатели тушат пожар в Дарницком районе. Есть обращение к медикам. В Голосеевском районе разрушений и пострадавших нет.Глава ОВА: "Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах попаданий".Угроза для Ровенщины.Кличко: "В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых построек".В Харьковской области отбой тревоги.Максим Козицкий: "Львовщина. Высокая ракетная опасность".Угроза для Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской и Хмельницкой областей.Хмельнитчина – движение ракет в западном направлении.Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе. Все службы следуют на место. Также вызов в Голосеевском районе.СМИ сообщают об уже 6 взрыве в Харькове.

В Крыму была горячая ночь

В Киеве раздались взрывы. Мэр сообщил о работе ПВО.В Харькове прогремели уже несколько взрывов, сообщил мэр города. Речь идет об обстреле с С-300. Тем временем громко и в Киеве – регион атаковала группа крылатых ракет. КГВА предупредила: работает ПВО.Группа крылатых ракет сменила курс в направлении Киевской области! Другая часть – в западном направлении! – Воздушные силы.Крылатые ракеты сменили курс в сторону Винницкой области. Угроза для областей Кировоградской и Черкасской также не миновала."В области работает ПВО. Соблюдайте информационную гигиену – не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников", – Черкасская ОВА.Уже третья группа ракет движется с востока в юго-западном направлении, пишут ВС.Первая группа двигается на Черкасщину. "Черкасская область, повышенная опасность. Много ракет, берегите себя!" – глава ОВА.Вторая группа ракет двигается с Черниговщины в сторону Киевской области.Воздушная тревога уже почти по всей Украине, кроме нескольких западных областей. Воздушные силы сообщили о двух группах ракет, которые уже находятся в нашем воздушном пространстве.ВС сообщили, что группа ракет двигается с востока в юго-западном направлении (но курс может меняться). Тревогу объявили также на Юге.Тревога в Киеве, Киевской области и других областях Центра и Севера Украины.Воздушные силы сообщили о ракетной опасности в областях, где объявлена тревога: "Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС". Мониторинговые каналы заявили, что пуск уже мог состояться. Тем временем тревогу объявили во всех областях Востока.Воздушные силы ВСУ сообщили, что из аэродрома "Оленья" вылетели 8 бортов Ту-95МС. Людей предупредили о ракетной опасности.

В ночь на 21 сентября временно оккупированный Крым посетил "хлопок". Взрывы слышали в ряде локаций полуострова. В частности, в Севастополе и возле Симферополя. Оккупанты уже посетовали из-за одной из самых масштабных атак на Крым с начала полномасштабной войны. В местных чатах – паника.

Сообщается, что ЗРК "Панцирь-С2" работала только до одного из прилетов.