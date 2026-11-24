Украинская операция против Керченского моста продемонстрировала уязвимость российской военной логистики даже несмотря на усиленную охрану этого объекта. Атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и попытки оказать давление на население с помощью авиаударов свидетельствуют о том, что война все больше зависит от возможностей сторон в воздухе. Чтобы изменить расчеты Кремля, Украине нужно не только усиливать противовоздушную

Украинская операция против Керченского моста продемонстрировала уязвимость российской военной логистики даже несмотря на усиленную охрану этого объекта. Атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины и попытки оказать давление на население с помощью авиаударов свидетельствуют о том, что война все больше зависит от возможностей сторон в воздухе. Чтобы изменить расчеты Кремля, Украине нужно не только усиливать противовоздушную оборону, но и наращивать дальнобойные возможности для нанесения ударов по стратегическим объектам в России.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула в интервью 24 Каналу объяснил, почему атаку на Керченский мост нельзя приравнивать к российским ударам по гражданским объектам, как украинские F-16 меняют подход к перехвату ракет и дронов и почему Украине нужны дополнительные истребители. Также генерал оценил перспективы украинского ракетного производства, рассказал, как дальнобойные удары могут повлиять на решение Путина, и объяснил, почему уступки по Донбассу в обмен на гарантии безопасности не должны приниматься без четких механизмов защиты Украины.

Удар по Керченскому мосту и разница между законной и незаконной целью

Итак, давайте начнем нашу сессию с вашей поездки в Украину. Каковы ваши впечатления от Украины, ВВС Украины и текущего баланса сил в этой воздушной войне между Россией и Украиной?

Во-первых, причина, почему я на этот раз посетил Украину, заключалась в том, чтобы расширить понимание Вооруженных сил Украины о применении Западом воздушной силы и ее способности достигать оперативных и стратегических результатов.

Как вы упомянули, я работал с группой украинских Военно-воздушных сил, а также с другими офицерами военной службы, предлагая идеи по оптимизации использования воздушных сил. И что меня действительно поразило – и это всегда поражает во время моих поездок в Украину, – так это качество их вопросов.

Военные офицеры хотели знать, как военно-воздушные силы выдержат испытания и помогут им в условиях, с которыми они сталкиваются сегодня. Поэтому я убежден, что в Украине есть офицеры, способные внедрять значимые изменения, и высшее украинское военное руководство может максимально использовать этот талант, привлекая этих офицеров к принятию решений достаточно рано, чтобы сформировать их.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке о том, как остановить Путина: видео

И позвольте мне еще раз обратить внимание на один важный момент: Военно-воздушные силы Украины должны иметь большее представительство в Генеральном штабе Украины, потому что военно-воздушные силы могут действовать совместно с наземными силами для достижения синергии, которая иначе невозможна, но эти соображения должны быть неотъемлемой частью процесса военного планирования на стратегическом и оперативном уровнях.

Как вы оцениваете украинскую операцию против Керченского моста и использование различных типов вооружения? Каким может быть ответ России на эту атаку и способна ли она усилить удары по украинской гражданской инфраструктуре? Как вы в целом оцениваете нынешний этап воздушной войны и российские атаки на гражданское население Украины?

Очень важно, чтобы ваша аудитория поняла: это не просто равнозначный набор атак, когда Россия атакует украинские мосты, а Украина атакует Керченский мост. Атаки на Керченский мост были законными атаками на военную цель.

Мне не нужно говорить вам или вашей аудитории, что Крым был незаконно захвачен Россией, и теперь он используется как российский военный форпост для продолжения и осуществления агрессии против Украины. Итак, обрушение главного дорожного пролета Керченского моста было чрезвычайно значимым, поскольку это была важная транспортная артерия между Россией и оккупированным Крымом.

А другая часть заключается в том, что он тесно связан лично с Путиным. Теперь позвольте мне коснуться другой стороны моего мнения. Атаки России на мосты в центре Киева – это атаки непосредственно на гражданскую инфраструктуру, что является незаконным в контексте законов вооруженного конфликта.

Итак, это два отдельных и подтвержденных нападения. В случае с Россией они нарушают законы вооруженного конфликта, совершая атаки на гражданскую инфраструктуру. Со стороны Украины они совершают атаки на законные военные цели.

Теперь вернемся к немного более подробной информации о Керченском мосту. Автомобильный и железнодорожный участки необходимо оценивать отдельно. И, как мы знаем, автомобильный пролет разрушен. Железнодорожное движение с этой стороны пострадало, но в конечном итоге этот пролет также нужно ликвидировать.

Я уверен, что украинские военные упорно работают, чтобы продолжать это делать, или работают над этим. И тогда, конечно, длительный военный эффект будет зависеть от того, как долго транспортное сообщение будет нарушено и какую мощность Россия сможет восстановить.

Мост также поднимает важный вопрос. И именно это заставит Путина усомниться в том, что Россия сможет вести эту войну на условиях, которые он считает приемлемыми. Один удар может привести к потерям и привлечь внимание, но чтобы изменить его расчеты, требуется более широкое и длительное давление, ощутимое внутри России.

Потому что пока он считает, что сможет покрыть расходы и пережить Украину, у него есть основания продолжать. Поэтому самый быстрый способ остановить убийства – это усилить негативные последствия для Путина, если он не остановится.

Давайте также рассмотрим воздушный аспект этой атаки. Как Украине удалось пробить российскую противовоздушную оборону вблизи Керченского моста? Россия уже некоторое время защищает этот мост, развертывая там много воздушных и военно-морских средств, чтобы предотвратить атаку Украины даже одной ракетой по этому мосту.

Это отличный вопрос, но я не хочу вдаваться в детали, которые могли бы дать России какое-то представление о том, как украинские военные были такими эффективными в проведении своих операций.

Но я хотел бы перевести ваш вопрос в несколько иное русло и поговорить о неизменной важности использования воздушных сил для ударов вглубь России – для достижения эффектов на стратегическом уровне, которые, пожалуй, являются наиболее эффективным способом заставить Путина сесть за стол переговоров.

Эти операции должны быть расширены как по масштабу, так и по интенсивности, потому что именно это больше всего влияет на решения Путина сегодня. И хорошая новость, которую я только что услышал, заключается в том, что министр обороны Украины заявляет, что Киев планирует более чем утроить свою способность наносить удары на большие расстояния в 2027 году.

И это важно, потому что у Путина мало стимулов соглашаться на прекращение огня, потому что он считает, что продолжение войны улучшит его позицию. Поэтому увеличение издержек России на поддержание агрессии – один из самых верных способов изменить этот расчет и укрепить позиции Украины за столом переговоров.

Баланс сил в воздушном бою

Давайте также рассмотрим баланс сил в этом воздушном бою. Как вы думаете, какая сторона обладает большими рычагами влияния в этом воздушном бою? Потому что Россия наносит удары по Киеву баллистическими ракетами. Украина сейчас пытается их перехватить. С другой стороны, Украина наносит удары по России беспилотниками и ракетами, направленными против энергетической инфраструктуры, нефтеперерабатывающих заводов, складов, авиабаз и другого военного имущества. Какова ваша честная оценка?

Это отличный вопрос, и я думаю, большинство людей знают, что у России больше воздушных сил и больше вооружения. Поэтому она может сосредоточить огневую мощь на отдельных участках линии фронта, используя планирующие бомбы.

И, как вы упомянули, как мы видели прошлой ночью, она также запускает ракеты и беспилотники вглубь Украины и наносит огромный ущерб. Атаки прошлой ночью – российские атаки на гражданскую инфраструктуру в Киеве – были особенно жестокими.

В то же время украинские истребители и наземные системы ПВО продолжают ограничивать возможности российских боевых самолетов. Поэтому я назвал воздушное пространство очень спорным. Россия все еще может наносить серьезный ущерб, не имея преимущества в воздухе.

Для Украины актуальный вопрос заключается в том, сколько истребителей она может держать в полете день за днем? Каждый самолет, стоящий на земле в ожидании запчастей, уменьшает силы, доступные для защиты Украины. Следовательно, нам нужно сохранить F-16, которыми Украина уже располагает, в полете и найти способ увеличить мощность истребителей гораздо быстрее, чем потребуется для строительства новых самолетов.

Недавно президент Зеленский попросил немедленно предоставить еще 40 F-16, чтобы помочь закрыть небо от России. F-16 стали бы самым быстрым способом усилить оборону Украины, а также позволили бы ей бросить вызов планирующим бомбардировщикам, сбрасывающим российские Су-34, и, потенциально, даже пусковым установкам "Искандер", если они получат дальнобойные совместные боеприпасы прямого удара и "Ржавый кинжал", который является недорогой крылатой ракетой.

Но я хочу упомянуть и представить вашей аудитории, что есть еще один вариант, который стоит рассмотреть сейчас, и о нем я скоро напишу здесь. ВВС США недавно сняли с вооружения F-15 CD, который является вариантом F-15 Eagle для обеспечения превосходства в воздухе. А теперь они снимают с вооружения F-15 Международной гвардии. Таким образом, Украина могла бы эффективно использовать некоторые из этих самолетов для защиты своего воздушного пространства.

Подводя итог, можно сказать, что у России больше самолетов и вооружения, но Украина использует имеющиеся у нее самолеты и оружие гораздо разумнее, чем Россия. И поэтому нам, коалиции стран, которые являются друзьями Украины, нужно сделать все возможное, чтобы как можно быстрее получить больше истребителей.

F-16 в роли перехватчика и новая тактика войны

Как вы оцениваете использование Украиной истребителей F-16 для перехвата российских беспилотников и ракет? Насколько эта тактика нетипична для западных ВВС и как она может повлиять на дальнейший ход войны по сравнению с использованием наземных систем ПВО, в частности Patriot?

Это отличная тема, и мне посчастливилось пообедать несколько раз с некоторыми пилотами истребителей F-16, которые делают именно то, что вы сказали.

Один из них только что совершил пять вылетов за предыдущие 12 часов и сбил 10 российских крылатых ракет во время этих пяти боевых вылетов. Это просто невероятно. Вот что еще более невероятно: они делают это с помощью 20-мм пушки F-16. И делают они это ночью.

А для такого пилота истребителя, как я, летавшего на F-15 более 33 лет, это весьма впечатляюще. Теперь они летают в очках ночного видения, поэтому гораздо легче обнаружить самолеты и дроны противника ночью, чем днем.

Но они оказывают огромное влияние на перехват дронов и крылатых ракет, которые в противном случае врезались бы в гражданские объекты. Вот почему я упоминал ранее: чрезвычайно важно как можно быстрее доставить Украине больше самолетов, способных защитить страну.

Еще один важный нюанс заключается в том, что если бы мы могли задействовать в боевых действиях больше F-16 или F-15, это позволило бы освободить украинские F-16 для выполнения большего количества миссий, для которых многоцелевая гибкость этого самолета особенно ценна.

Потому что каждая крылатая ракета, перехваченная до того, как достигнет украинского города, может не только спасти жизни гражданских лиц и инфраструктуру, но и каждый F-16, выпущенный из этих оборонительных патрулей, теперь становится доступным для наступательных контрвоздушных миссий против российских наземных сил.

Украинское оборонное производство: ракеты и дальнобойные возможности

Как развитие собственного оборонного производства, в частности создание крылатых ракет "Фламинго", беспилотников и баллистических ракет, может повлиять на ход воздушной войны против России? Насколько эти разработки способны усилить ударные возможности Украины?

Это отличная новость, что министр обороны Украины и все руководство украинских силовых структур понимают важность переноса борьбы с Россией.

Поэтому, хотя они увеличивают свои возможности – я уже упоминал, что они хотят утроить свои возможности нанесения ударов на большие расстояния – это включает не только беспилотники дальнего действия, которые по сути являются крылатыми ракетами, но и баллистические ракеты FP7, FP9.

И они чрезвычайно важны, потому что это способы бороться с Путиным. Увеличение стоимости поддержания агрессии для России является одним из самых надежных способов усилить влияние Украины за столом переговоров.

Развитие этих возможностей, в частности баллистических ракет, которые имеют большую дальность и могут нести более мощные боеголовки, может позволить Украине продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим и распределительным предприятиям, объектам производства электроэнергии и другим критически важным стратегическим целям, таким как их центры обработки данных, пункты командования и управления. Поэтому это чрезвычайно важно и должно быть приоритетом номер один для Украины.

Похоже, что Владимир Путин сейчас делает ставку на воздушную мощь, потому что мы не слышали никаких достоверных сообщений о полномасштабной мобилизации внутри России. Кажется, Путин колеблется в этом вопросе. Однако он нанес эти удары по гражданской инфраструктуре Украины и делает ставку на то, что это может заставить Украину сдать Донбасс, пойти на большие уступки. С вашей точки зрения, может ли эта стратегия сработать с украинцами, ведь вы только что вернулись из Украины?

Мой короткий ответ – нет. Это не сработает, потому что, опять же, и вы это знаете, ведь живете там, я вижу это во время своих визитов: я вижу решимость украинского народа сопротивляться наступлению России.

Поэтому я твердо верю, что Украина победит. Я думаю, вы правы в том, что Россия продолжает проводить атаки против гражданского населения Украины, надеясь сломить волю украинского народа, но этого не произойдет.

Все, что произойдет, – это усилит решимость украинского народа и его изобретательность в сопротивлении. И, как я уже сказал, хотя украинские силы меньше российских, у них гораздо больший стимул к борьбе, и они используют свои возможности гораздо мудрее, чем россияне.

Вот почему вам нужно продолжать применять и увеличивать как масштаб, так и интенсивность стратегических атак против российских критических центров притяжения. Но в конечном итоге Украина победит.

Воздух как центр притяжения в войне на истощение

Вы только что упомянули о центрах притяжения. Разве вы не считаете, что воздух становится важнейшим центром притяжения в этой войне именно сейчас, в этой войне на истощение, которая даже вступит в свой шестой год?

Я хочу быть осторожным. Я думаю, что расчеты Путина сильно отличаются от украинских тем, что он считает, будто обладает численным преимуществом. Поэтому он просто продолжает втягивать людей в бой на фронте. И ему на самом деле безразличны потерянные жизни.

Проблема, на которую вы намекали, заключается в том, что эта война длится уже много-много лет. Если бы мы предоставили возможности для переноса войны с Россией в самом начале, возможно, она бы уже закончилась.

Но вот что я хочу сказать: задержка с предоставлением возможностей и ресурсов Украине заключается в том, что мы подарили россиянам время. И они могут быть невежественными в вопросах применения или оптимального использования военной силы, но они не глупы. Поэтому со временем они усвоили некоторые из этих уроков.

Это позволяет им окопаться и обеспечить оборону. Это позволяет им наносить удары на большие расстояния по центрам притяжения Украины. Итак, суть дела заключается в том, что Украине нужно продолжать воевать против россиян более разумно, не обязательно более ожесточенно, и в конечном итоге они одержат победу.

Как долго продлится эта борьба? Видите ли вы большое желание Кремля превратить эту войну в длительную изнурительную борьбу, скорее в изматывание на протяжении многих лет без явного прорыва со стороны России?

Вот что происходит, когда у вас нет достаточных возможностей или средств для достижения превосходства в воздухе. Это должно стать главным уроком, извлеченным из этого конфликта, потому что без превосходства в воздухе, без способности действовать над силами противника, конфликт превратился в эту битву, основанную на изнурении.

И именно поэтому превосходство в воздухе так важно, и именно поэтому борьбу нужно перенести глубоко на территорию России. Я твердо убежден, что Соединенные Штаты, а также ваши друзья и партнеры по НАТО должны продолжать поддерживать Украину и предоставлять вам оружие, необходимое для того, чтобы перенести борьбу в самое сердце России.

Но, к сожалению, я обеспокоен тем, что эта борьба продлится еще несколько лет, если на Путина не будет оказываться давление до такой степени, чтобы он осознал: продолжение этой борьбы больше не в его интересах.

И именно это должно произойти. Вместо того чтобы ослаблять экономическое давление на Путина, его следует усилить до такой степени, чтобы у него не осталось иной альтернативы, кроме как сесть за стол переговоров и хотя бы договориться о прекращении огня.

Может ли состояться обмен между Донбассом и НАТО

Членство Украины в НАТО в обмен на капитуляцию Донбасса – эта идея становится все более популярной за столом переговоров. Джордж Кушнер говорит, что россиян устраивает эта идея, что Украина получит так называемые гарантии безопасности, подобные статье 5 НАТО. Что вы думаете по этому поводу, и если мы поставим с одной стороны членство в НАТО, аналогичное статье 5, а с другой – капитуляцию Донбасса, ключевых городов-крепостей, как это использовать?

Украина должна быть в центре этих дискуссий. Соединенные Штаты могут помочь в попытке привлечь все стороны к столу переговоров, но суть в том, что это будет решение Украины.

Я бы поддержал прекращение огня, которое спасает жизни, но оно должно быть таким, какое примет Украина, потому что линия, за которой прекратится обстрел, может служить практической цели, а именно тому, что Украина сохраняет свой суверенитет над территорией, которую Россия захватила силой.

Но я бы настаивал на четких ответах на три вопроса, прежде чем называть это каким-либо долгосрочным соглашением. Во-первых, кто проверяет, прекратились ли атаки? Во-вторых, кто реагирует, если Россия нарушит соглашение? И в-третьих, что они обязались сделать для этого?

Европа напрямую заинтересована в этих ответах. Как и Соединенные Штаты. Мы заинтересованы в Европе, где страны могут защищать свою независимость и где захват территории соседа силой влечет за собой последствия.

Но в конечном итоге это вопрос, который должна решить Украина – что она собирается делать, – а не Джаред Кушнер или кто-то другой.

И с вашей точки зрения, могут ли ВВС США играть какую-то роль в обеспечении прекращения огня или хотя бы в мониторинге?

Нет, абсолютно. Я думаю, что если бы существовало такое обязательство, то Соединенные Штаты вмешались бы, если бы Путин нарушил какое-либо соглашение. Я думаю, это заставило бы Путина остановиться, потому что, по мнению многих из нас, он нарушил бы соглашение, если бы оно было заключено, без серьезной обратной связи или последствий.